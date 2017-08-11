Çin’de PUBG temalı mobil oyun yayınlandı

Terminatör lisansıyla birlikte geliştirilen oyun, Çin’de kullanıma sunuldu.

Çinli uygulama geliştiricisi NetEase, son zamanların popüler bilgisayar oyunu PlayerUnknown’s Battlegorund ile grafikleri, kullanıcı arayüzü bakımından oldukça benzerlik gösteren Terminatör temalı mobil oyunu önümüzdeki hafta yayınlayacak.

48 oyuncuya kadar destek verecek olan oyun, PlayerUnknown’s Battleground’ta bulunan her şeyi almış gibi görünüyor. Oyunun ortaya çıkarılan görsellerinden bir savaş alanında geçeceği göze çarpıyor.

Oyunda neden Terminatör temasının kullanıldığı ile ilgili bir bilgi yer almasa da Terminatör filmiyle ilgili bir ilişkisi bulunmaması bekleniyor. Oyunun dünya genelinde yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili de bir bilgi yer almıyor. Önümüzdeki günlerde oyun ile ilgili bilgilerin netleşmesi bekleniyor.

PlayerUnknown’s Battleground oyununun geliştiricisi Bluehole Studio’nun da bu oyun ile ilgili hukuki bir aksiyon alıp almayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.