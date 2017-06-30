Çeşitli platformlarda Minecraft güncellemesi yayımlandı

Minecraft, yaptığı duyuruda Xbox, PlayStation ve Nintendo konsollarına gelen yamayı duyurdu.

Daha önce PC için kullanıma sunulan güncelleme bir süre sonra oyun konsollarına uyumlu olarak geliyor. Gelen güncellemede bulunan yeni özellikler arasında 7 yeni kupa, yeni kullanıcı arayüzü motoru, lamalar, papağanlar, Woodland Konağı, hazine haritaları, gözlemci blokları, Illegarlar ve yeni yataklar yer alıyor.

Duyuruda ayrıca geliştirilmesi devam eden 2 ek paketin daha bulunduğu belirtildi. Giants Glide Track Pack adlı ek pakette kullanıcılar dev büyüklüğündeki eşyalar ile düşmanlar barındıracak. Bununla birlikteinsan bedeni içinde “Yapışkan” adı verilen borulardan da geçebilecek. Mini Game Heroes Skin Pack isimli diğer ek pakette ise kostümler yer alacak. Her iki ek paket, en yakın zamanda oyuncularla buluşacak