Capcom müjdeli haberi verdi

Capcom, konsollar ve PC için Mega Man 11’in geliştirildiğini açıkladı.

Oyuncuların 17 Aralık 1987’de NES için kullanıma sunulan Mega Man’in yepyeni sürümü serinin hayranlarının karşına çıkmak üzere geliştiriliyor. 2018’in son çeyreğinde Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch ve PC platformlarında gelecek olan Mega Man 11’den önceki sürümü 2010 yılında piyasaya sürülmüştü.

Mega Man 11 ile daha önce yayınlanan retro 8-bit yerine el çizimi 2.5 boyutlu grafikleriyle bir ilke imza atılacak. Mega Man 11 ile birlikte Xbox One ve PlayStation 4 için daha önce yayınlanan Mega Man Legacy Collection ve Mega Man Legacy Collection 2, önümüzdeki sene Nintendo Switch’e geleceği açıklandı. Bununla 8 oyundan oluşan Mega Man X serisi PC için gelecek.

Mega Man 11’in tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.