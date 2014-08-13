Candy Crush Saga böyle bitiyor

En popüler online oyunun hileleri var mı ve sonu nasıl bitiyor?

Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan ve neredeyse her akıllı telefonda bulunan Candy Crush oyunu aynı zamanda gittikçe zorlaşan bölümleri ile meşhur. Kullanıcılar seviye geçtikçe bölümler zorlaşırken, aynı zamanda yeni açılan bölümler ile akla “acaba bu oyunun sonu var mı?” sorusu akla geliyor. Hal böyle oyunca da Candy Crush hileleri ve kolay bölüm geçme tüyoları internette en çok aranan konu başlıkları arasında yer alıyor.

Farklı programlar ile özellikle bilgisayar üzerinde hileler kullanan, tarih ayarlarını değiştirerek sınırsız can almaya çalışan oyunculara iyi bir haberimiz var. Oyun 650. bölümde bitiyor ve bir kullanıcı son bölümü oynayıp videosunu YouTube üzerinden paylaştı.

İşte meşhur oyunun son bölümünün videosu: