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Candy Crush Saga böyle bitiyor

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En popüler online oyunun hileleri var mı ve sonu nasıl bitiyor?

Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan ve neredeyse her akıllı telefonda bulunan Candy Crush oyunu aynı zamanda gittikçe zorlaşan bölümleri ile meşhur. Kullanıcılar seviye geçtikçe bölümler zorlaşırken, aynı zamanda yeni açılan bölümler ile akla “acaba bu oyunun sonu var mı?” sorusu akla geliyor. Hal böyle oyunca da Candy Crush hileleri ve kolay bölüm geçme tüyoları internette en çok aranan konu başlıkları arasında yer alıyor.

Farklı programlar ile özellikle bilgisayar üzerinde hileler kullanan, tarih ayarlarını değiştirerek sınırsız can almaya çalışan oyunculara iyi bir haberimiz var. Oyun 650. bölümde bitiyor ve bir kullanıcı son bölümü oynayıp videosunu YouTube üzerinden paylaştı.

İşte meşhur oyunun son bölümünün videosu:

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151 Comments

  1. mustafa

    Ekim 2, 2014 at 8:21 pm

    hic birsey anlayamadım

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    • ırmak

      Mart 20, 2015 at 7:28 pm

      ben 891re gectim oyunun açılmasını bekliyorum

      Cevapla

      • fatoş

        Mart 25, 2015 at 11:53 pm

        Bende 891.seviyeye geçtim oyun niye yüklenmiyor yüklenecekmi bilgisi olan varmı

        Cevapla

      • Ufuk

        Ocak 12, 2016 at 6:51 pm

        1430 dayım 5 günde bi 15 oyun açiliyo bitmiyooo

        Cevapla

        • babanaber

          Eylül 20, 2016 at 4:48 pm

          aynen kardeşim

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      • Armador1

        Ekim 30, 2016 at 12:51 am

        Ben 2040 dayım armador 1 😀

        Cevapla

    • Ahmet

      Eylül 11, 2015 at 9:23 pm

      saçmalamayın candy crush saganın 1204 bölümü var bende 682 deyim

      Cevapla

      • Başak kökten

        Aralık 18, 2016 at 10:01 pm

        Saçmalama sen candy crush saganın 2000 den fazla seviyesi ve 140 tan fazla bölümü var

        Cevapla

  2. halil

    Ekim 27, 2014 at 4:26 pm

    ben 725. bölümdeyim seviyenin açılmasını bekliyorum

    Cevapla

    • emre

      Aralık 1, 2014 at 7:07 pm

      bu oyunda 485 te kaldım ve oyunbitti oyunun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum

      Cevapla

      • büşra çebis

        Aralık 15, 2014 at 7:39 pm

        İnşallah basarirsin desteğin var

        Cevapla

      • Öykü deniz

        Ekim 4, 2015 at 1:55 pm

        Arkadaşlar beklemeniz gerek yok tarih ve saat ayarlarına girip ne kadar heklicekseniz o kadara ayarlayın bakin ise yarıcak

        Cevapla

      • Öykü deniz

        Ekim 4, 2015 at 2:00 pm

        Ben 2091 deyim sahasında var

        Cevapla

        • Namet

          Temmuz 1, 2016 at 2:53 pm

          Ciddimisin o kadr varmı

          Cevapla

    • Hatice

      Mart 15, 2016 at 5:05 pm

      Ben 1565 teyim yeni oyun eklenecek dyor anahtara gldim ama oyun bitmiyor

      Cevapla

  3. büşra çebis

    Aralık 15, 2014 at 7:39 pm

    Hadi inşallah

    Cevapla

  4. öz

    Aralık 19, 2014 at 1:12 pm

    ben 755 deyim uzadıkca uzuyor kacta bitiyo acaba

    Cevapla

  5. hurşit demirel

    Aralık 25, 2014 at 9:45 pm

    ben 800 bitirdim

    Cevapla

  6. Seyit

    Aralık 31, 2014 at 6:37 am

    Ben şuanda 736 dayım. 800 son gösteriyor

    Cevapla

    • ali mahir

      Ocak 29, 2015 at 1:01 am

      Ben 830 u bitirdim , önümde açılmayı bekleyen bölümler olduğunu görüyorum..

      Cevapla

      • Ayse turgan

        Şubat 20, 2015 at 11:21 pm

        829 nasıl geciliyo bi türlü olmuyo

        Cevapla

  7. soner

    Ocak 1, 2015 at 2:07 pm

    ben 800 ü bitirdim 1 haftadan beri bekliyorum ne zaman açılır

    Cevapla

    • mehmet

      Mart 18, 2015 at 4:08 pm

      hiçbir zaman

      Cevapla

  8. mehmet

    Ocak 7, 2015 at 2:50 pm

    ben 800.bölümdeyim yol açılmasını bekliyorum nasıl oluyor da 650. bölüm de bitiyor bu oyun 650.bölümü geçelim 4 ay oldu benim.

    Cevapla

    • Kerem

      Mart 6, 2016 at 1:12 pm

      Bikere
      Oyun 650 bolumde bitiyo

      Cevapla

  9. Zekimarin

    Ocak 13, 2015 at 3:45 pm

    785 teyim devam ediyorum zekimarin

    Cevapla

  10. Hasan AYRANCI

    Ocak 14, 2015 at 7:15 pm

    815. bölümde oyun bitti açılmasını bekliyorum.

    Cevapla

  11. özge

    Ocak 16, 2015 at 6:47 pm

    815 deyim açılmasını bekliyorum bari sonunda para hediyesi verseler 😛

    Cevapla

  12. mücahit

    Ocak 17, 2015 at 2:25 pm

    arkadaslar bnde 815i bitirdim bkliyom yha 🙂 ne zaman acılır bılen varsa?

    Cevapla

  13. Selman usta

    Ocak 24, 2015 at 7:04 pm

    830’dan sonra açılmıyor..

    Cevapla

  14. nisa

    Şubat 1, 2015 at 10:28 am

    ben 815 deyim yeni seviyeler açılacak bekleyin diyor

    Cevapla

  15. özkan

    Şubat 14, 2015 at 9:23 pm

    ben bitirdim arkadaslar .. 845 de bitti..

    Cevapla

  16. erkan

    Şubat 16, 2015 at 6:29 pm

    ARKADAŞLAR BEN 845 BİTTİ KİLİD AÇILMASI İÇİN İSTEK YOLLAYAMIYORUM

    Cevapla

  17. Nurgül

    Şubat 20, 2015 at 3:50 pm

    860 bitti ama yeni bölüm yok.

    Cevapla

  18. özkan

    Şubat 22, 2015 at 12:01 am

    evet 860 bende de açıldı ..

    Cevapla

  19. gülcan

    Şubat 24, 2015 at 12:32 pm

    860 ı geçtim önümde 15lik bir bölüm daha var devamı var gibi görrünüyor ama kilitli artık ne kadar beklerim bilemiyorum nasıl açabilirim ne zaman açılır varsa bir bilen cvb yazsın….yada 861 den başlayan yorum bıraksın da en azından açıldıgını bilelim…

    Cevapla

  20. ayşe

    Şubat 28, 2015 at 3:42 pm

    861 e geldim ve bekliyorum

    Cevapla

  21. muammer

    Mart 2, 2015 at 7:02 pm

    860 ı geçeli 1 hafta oldu hala bekliyorum

    Cevapla

  22. türkan

    Mart 3, 2015 at 12:48 am

    210 seviyesini nokta bende.internetimi kapattırıcam tam 3 aydır geçemedim

    Cevapla

    • muammer

      Mart 4, 2015 at 6:35 am

      geçersin o seviyelerde zorlanırsan daha sonraki seviyelerde çıldırırsın

      Cevapla

  23. muammer

    Mart 4, 2015 at 6:01 pm

    860 da tam 8 gün beklemeniz gerekiyor

    Cevapla

  24. Hk

    Mart 17, 2015 at 1:02 pm

    860 biteli 10 gün oldu açılacağı yok pc de devam ediyo ama ordanda sıkıcı gelio yeni bölümler açılacak diyo ama icraat yok

    Cevapla

  25. özkan

    Mart 18, 2015 at 9:53 am

    875 de bitti .. yeni bölümler gelicek diyo

    Cevapla

  26. yüksel

    Mart 21, 2015 at 9:50 am

    900 bitti oyun bitti hepsi açılıyo bende çok çok zor en son bölüm 10 hamleyle 100 mor şeker 100 kırmızı şeker istiyor para vererek geçtim sonra tebrikler oyun bitti dedi

    Cevapla

  27. muammer

    Mart 22, 2015 at 10:50 am

    890 bitti görüşürüz dedi bakalım kaç gün bekleyeceğiz

    Cevapla

  28. özge

    Nisan 14, 2015 at 6:27 pm

    905 bitti bakalım diğer leveller ne zaman açılacak

    Cevapla

    • Apsuva

      Ekim 31, 2015 at 12:34 am

      Ben 1001. Leveli geçtim daha oyun dewam edio.

      Cevapla

    • Apsuva

      Ekim 31, 2015 at 12:37 am

      Ben 1150 Leveli geçtim daha oyun dewam edio.

      Cevapla

  29. Adem

    Nisan 25, 2015 at 7:53 am

    905 Bitti bir sonraki level bir haftadir acilmadi mobilde. ..pc de oyun acik neden mobilde bekletiyor bilgisi olan yazsin lutfen

    Cevapla

  30. Fikret

    Nisan 28, 2015 at 8:23 am

    920 de bekliyorum 1 haftadır…. Biz yeni bölümleri yaparken siz eskilerle idare edin diyor….. 920 yi geçen var mı ?

    Cevapla

  31. kadir

    Mayıs 11, 2015 at 10:34 am

    935 bitti yeni bölüm açılmasını bekliyorum. iki haftadır.

    Cevapla

    • yusuf

      Mayıs 17, 2015 at 9:15 pm

      bende 950 bitti ama 951 ci bölüm açımıyo profilimi gösteren şey geliyor olmuyor acil yardım

      Cevapla

      • banu

        Mayıs 18, 2015 at 3:00 pm

        bende bekliyorum açılmıyor yardım lütfen aç.an varsa

        Cevapla

  32. banu

    Mayıs 18, 2015 at 2:58 pm

    merhblr az önce 650 de bitirdim ama görünen oki eklenecek yollar falan var

    Cevapla

  33. banu

    Mayıs 18, 2015 at 2:59 pm

    özür yanlış yazdım 950 yazacaktım

    Cevapla

  34. muammer

    Mayıs 22, 2015 at 5:26 pm

    950 bitti hemen yeni bölümler açıldı şu an 954 teyim ama git git zorlaşıyor

    Cevapla

  35. başar

    Mayıs 26, 2015 at 11:44 am

    seviye 965 yeni bölüm açılmasını bekliyorum

    Cevapla

  36. caner

    Mayıs 26, 2015 at 2:14 pm

    Arkadaslar oyunun henüz turkiyede sonuna daha cok var dunyada birkac kişi bitirmiş onlardan biri kim kardasyan diyebir manken ve leveli 1200 den fazla .
    ayrica ben 980 i bitirdim her onbes gunde bir 30 level acilir

    Cevapla

  37. özkan

    Mayıs 28, 2015 at 5:51 pm

    evet bende 950 deyim .. bakalım hedef 1000

    Cevapla

  38. AUĞRUN

    Haziran 5, 2015 at 5:37 pm

    995 deyim yeni bölümler açılır açılmaz yola devam

    Cevapla

  39. erkan comulu

    Haziran 8, 2015 at 8:23 pm

    Arkadaslar 999 da oyun bitiyo hic gelmeyin buralara cok zor zaten oyun bitiyo asagilarda takilin siz

    Cevapla

  40. gökay

    Haziran 10, 2015 at 11:58 pm

    Bende şuan 997 yi geçtim ve 1010 a kadar bölüm gözüküyor

    Cevapla

  41. muammer

    Haziran 11, 2015 at 8:55 pm

    1002 tamamladım en güzel seviye 1000 3 tane şekerden 35 hamlede 1000 er adet yapacakasın

    Cevapla

  42. muammer

    Haziran 13, 2015 at 8:41 pm

    1010 geçildi bekliyoruz

    Cevapla

    • serkan

      Haziran 25, 2015 at 4:22 pm

      nasil gectin 1000 seviye gecemiyorum bi turlu

      Cevapla

  43. gökay

    Haziran 15, 2015 at 3:51 am

    1010 dan sonra sanırım yok. Bende bekliyorum

    Cevapla

  44. muammer

    Haziran 17, 2015 at 6:59 pm

    1010 DAN SONRAKİ BÖLÜMLER AÇILDI

    Cevapla

  45. muammer

    Haziran 18, 2015 at 8:19 pm

    1025 bitti beklemeye geçtik

    Cevapla

    • Gürsel

      Haziran 24, 2015 at 8:29 am

      Telefonda açılmıyor. Pc den açılıyor. Telefonda açmanın yolu varmı?

      Cevapla

  46. özkan

    Haziran 24, 2015 at 4:20 am

    evet 1025 bitti beklyoruz..

    Cevapla

  47. muammer

    Haziran 24, 2015 at 5:59 pm

    1026 açıldı

    Cevapla

  48. muammer

    Haziran 27, 2015 at 11:30 am

    1040 bitti beklemeye geçtik

    Cevapla

  49. alpay

    Haziran 27, 2015 at 8:11 pm

    bölüm 650 yi bitirdim. 1 haftadır bekliyorum kaç günde açılıyor?

    Cevapla

    • gökay

      Haziran 30, 2015 at 3:39 am

      2 haftada falan ve ya 10 gün değişiyo

      Cevapla

  50. gökay

    Haziran 30, 2015 at 3:35 am

    1040 ta bitti açın artık yeni bölümleri :/ :/

    Cevapla

  51. gökay

    Haziran 30, 2015 at 3:38 am

    Üstüne üstlük bi ödül olmalı bu oyun ne kadar vaktimizi aldı haksızmıyım ?

    Cevapla

  52. ferit

    Temmuz 2, 2015 at 5:54 pm

    1025 bitti 1 haftadır yenı bölüm beklıyorum

    Cevapla

  53. muammer

    Temmuz 2, 2015 at 7:14 pm

    1055 bitti yeni bölümleri beklemeye geçtik

    Cevapla

  54. özkan

    Temmuz 5, 2015 at 2:10 am

    evet bende 1055 i bitirdim cok zevkliydi 1.5 milyon puan yaptı :))

    Cevapla

  55. gökay

    Temmuz 5, 2015 at 7:06 am

    1055 te bitti bekleyişe devam 🙂

    Cevapla

  56. alpay

    Temmuz 9, 2015 at 5:25 pm

    bölüm 650 yi bitirdim. 20 gün oldu daha açılmadı. Birşey mi yapmam gerekiyor? Yardımcı olurmusunuz ltfn

    Cevapla

    • gökay

      Temmuz 11, 2015 at 3:03 am

      O kadar zaman geçtiyse açılması lazım

      Cevapla

  57. muammer

    Temmuz 11, 2015 at 12:35 am

    1070 bitti bekleyişe geçtik

    Cevapla

  58. At hırsızı

    Temmuz 11, 2015 at 2:39 am

    Ben 1145teyim oyunun açılmasını bekliyorum her güncellemeden sonra yeni level ekleniyor :))))))))

    Cevapla

    • Dinara

      Ağustos 27, 2015 at 9:33 pm

      1101inci leveli nasıl geçtin?ben iki aydır takılı kaldım

      Cevapla

  59. gökay

    Temmuz 11, 2015 at 3:02 am

    1070’i ilk bitiren benmiyim yoksa 😀

    Cevapla

    • serkan

      Temmuz 11, 2015 at 11:53 am

      1070 te beklemeye geçti? yeni bölüm açılacakmı yoksa oyuun burda bitiyormu anlamadım bilgisi olan varmı acaba?

      Cevapla

  60. mustafa

    Temmuz 15, 2015 at 11:55 am

    1070 bekliyoruz açilan varmı

    Cevapla

  61. muammer

    Temmuz 18, 2015 at 10:50 am

    1085 bitti yeni bölümleri bekliyoruz

    Cevapla

  62. Eda

    Temmuz 21, 2015 at 7:53 pm

    405 te kaldım. Telefonda günlerdir açılmıyor yeni bölüm ne yapmak gerek?

    Cevapla

  63. muammer

    Temmuz 23, 2015 at 8:34 pm

    1100 BİTTİ BEKLEMEYE DEVAM

    Cevapla

    • özgür

      Ağustos 1, 2015 at 10:13 pm

      ben 1115 teyım güncellemeyı beklıyorum kac haftada bır guncelleme yapılıyo bıulgısı olan varmı ??????

      Cevapla

  64. muammer

    Ağustos 2, 2015 at 8:16 pm

    1115 bitti beklemeye devammmm

    Cevapla

  65. Sınan

    Ağustos 4, 2015 at 8:57 pm

    Ben 1085 gectım oyunun acılmasını bekliom

    Cevapla

  66. Baycan

    Ağustos 10, 2015 at 11:15 pm

    Baycan ben 1100,deyim oyun bitti

    Cevapla

  67. Semra

    Ağustos 15, 2015 at 2:25 am

    1090 dayim devam ediyorum.ama 1100 gibi duracak sanki anahtar sekli var cunku . 🙁

    Cevapla

  68. Kullanıcı

    Ağustos 15, 2015 at 11:59 am

    1117 deyim bitmiyo

    Cevapla

  69. özkan

    Ağustos 16, 2015 at 9:23 pm

    1142 çok zor ya (: geçebilen varmı ?

    Cevapla

  70. muammer

    Ağustos 18, 2015 at 11:39 pm

    1145 bitti beklemeye devam

    Cevapla

  71. Ronya

    Ağustos 20, 2015 at 9:05 am

    Ben 1102 deyim. Bu oyunun sonu yok. Bölüm geçtikçe aciliyor

    Cevapla

  72. Cengiz

    Ağustos 27, 2015 at 10:09 am

    1115 bitti ama dahada oyun sonu gelmedi

    Cevapla

  73. özkan

    Ağustos 29, 2015 at 11:37 pm

    1167 . varmı daha ileri olan kimse ?

    Cevapla

    • muammer

      Eylül 6, 2015 at 12:34 pm

      1175 1 eylülde bitti

      Cevapla

    • mehmet

      Ekim 30, 2015 at 10:47 pm

      Ben 1255 teyimm oyun guncelenme iki hafta suruyorrr almanyada bi arkadasim hilleyle oynuyooorr 5000 de hala oyun devam ediyoooo urfali

      Cevapla

  74. muammer

    Eylül 2, 2015 at 9:15 pm

    1175 dün bitti

    Cevapla

  75. Burak

    Eylül 4, 2015 at 8:47 pm

    1160 açılmasını bekliyorum

    Cevapla

  76. muammer

    Eylül 6, 2015 at 12:33 pm

    1180

    Cevapla

  77. murat

    Eylül 17, 2015 at 8:40 pm

    1177 bitmek üzere!!! reklamlardan sonra 😀

    Cevapla

  78. Musa kuştur

    Eylül 23, 2015 at 10:39 am

    Ben 1190 dayım yeni bölum bekliyorum

    Cevapla

  79. Nurhan

    Eylül 30, 2015 at 12:22 am

    1205.bolumdeyim bu oyun bittmmeeezzzz

    Cevapla

  80. cihan

    Ekim 1, 2015 at 1:06 am

    1115 te tlfnda kaldım açılmadı yeni bölümleri pc devam ediyorum ne zaman açılır acaba

    Cevapla

  81. salih

    Ekim 18, 2015 at 4:09 pm

    ben 1280 i bitirdim

    Cevapla

  82. mehmet

    Ekim 30, 2015 at 10:43 pm

    Ben 1255 teyimm oyun guncelenme iki hafta suruyorrr almanyada bi arkadasim hilleyle oynuyooorr 5000 de hala oyun devam ediyoooo urfali

    Cevapla

  83. gökay

    Kasım 3, 2015 at 1:54 am

    1310 Varmı millet bekleyişteyim tam bi hafta oldu hatta

    Cevapla

  84. gökay

    Kasım 4, 2015 at 12:48 am

    1310 da olan varmı yeni bölüm bekliyorum artık

    Cevapla

  85. Gökay

    Ocak 18, 2016 at 1:22 am

    1475 var mı yeni lwl bekleyen 🙂

    Cevapla

    • Hale

      Şubat 2, 2016 at 8:24 pm

      Ben 1475 deyim

      Cevapla

    • gulsah

      Şubat 10, 2016 at 11:53 am

      Nasıl geçtiniz geçemiyorum

      Cevapla

  86. samergarden

    Şubat 25, 2016 at 11:16 pm

    1154 deyim hala bitmedi vede bitmeyecek gibi…

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  87. Gökhan

    Şubat 26, 2016 at 1:12 am

    ben 1211 deyim oyunun sonu 1500 arkadaşlar

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  88. Fatihkiltan

    Şubat 26, 2016 at 2:24 pm

    Ben bugün itibariyle 1535.seviyedeyim…

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    • mustafa

      Şubat 27, 2016 at 1:42 pm

      1535. oyunu bitirebildin mi. 2. meyve kenardan değilde ortadan geldiği için bitmiyor.

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      • Abdullah Yerhan

        Mart 1, 2016 at 11:45 am

        Bende bu oyunun mantıgını anlayamadım.ilk defa burada takıldım.bir çözümü varsa banada cevap yazarsansanız sevinirim.oyun 1535

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      • Tina Sumer

        Mart 3, 2016 at 6:57 am

        Buraya kadar demek bende bu bolumde kaldim((

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      • Öser

        Mart 3, 2016 at 10:46 am

        1535 geçilmiyor aga 2 meyve var 1 tanesi ortadan inmiyor bende geçemedim

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      • Tina Sumer

        Mart 4, 2016 at 6:45 pm

        Oyun duzeldiiii, gectim bu bolumu

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      • Ozer

        Mart 7, 2016 at 8:59 am

        1535 hatali gecilmiyor

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      • İkbal

        Mart 27, 2016 at 8:39 pm

        Ben 1595 deyim açılmasını bekliyorum

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  89. Hayat

    Şubat 29, 2016 at 7:57 am

    Ben 846 ‘ dayım nasıl 650 son bölüm olur ya o zaman ben oyunu bitirdim

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  90. Özer

    Mart 2, 2016 at 1:38 pm

    1535 geçilmiyor nasıl geçebilirim birde şekerleri boya diye bi özellik gelmiş nasıl oluyo o ?

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  91. yahya

    Mart 15, 2016 at 10:56 am

    bende 1545 oyun bitti cok zor dır o kadar gecti

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  92. mehmet

    Mart 21, 2016 at 6:41 pm

    1610 bitti yeni bölümün açılmasını bekliyorum

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    • Buse

      Haziran 4, 2016 at 11:45 pm

      Açıldımı sizde bende şuan yapım aşamasındayım 1758. Bölümdeyim gerisi açılmıyor

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  93. mody

    Nisan 27, 2016 at 6:53 am

    1655 de kaldım.

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  94. ihsan

    Mayıs 25, 2016 at 2:28 am

    1715 bitti acilmasini bekliyorun çarşamba gunleri açiliyor 15 bolum

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  95. Buse

    Haziran 6, 2016 at 9:40 pm

    1745. Seviyedeyim yakında keşfedilecek yerler çıkacak diyor açılmıyor hala ne kadar sürer bilen var mı
    Bilgisayarda diğer seviyeler görünüyor hatta bilgisayarda 1748.seviyedeyim neden böyle yardımcı olurmusunuz?

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  96. erdem

    Haziran 12, 2016 at 4:41 pm

    1790 dayı bölü açılaını bekliom son yok gibi

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  97. İsa

    Haziran 15, 2016 at 9:48 pm

    Ben 1775 biti şimdi başka alan açılmasını bekliyorum

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  98. Deniz

    Temmuz 20, 2016 at 11:15 pm

    1858 deyim oyuna devam

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  99. Yrliz

    Ağustos 3, 2016 at 7:35 am

    1865 ide geçtim ama bekle diyor geçen varmı ?

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    • mine yavuz

      Ekim 12, 2016 at 10:52 pm

      2024 e geçtim

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  100. Fırat

    Ağustos 3, 2016 at 9:58 am

    Şuan son leveldeyim 1865

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  101. meryem

    Eylül 18, 2016 at 1:25 pm

    ben 1971 leveldeyim 18.09.2016

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  102. Urfalı Efendi

    Ekim 3, 2016 at 2:42 pm

    2015 Level , rakibim kalmadığı için sıkılmaya başladım , bence herkes sıkıldı artık

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  103. mine yavuz

    Ekim 12, 2016 at 10:51 pm

    ben 2024 deyim dahada var hile falan bilmiyorum ama bir şekilde geçiliyor

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  104. Hk

    Ekim 21, 2016 at 5:52 am

    2022.bolumdeyim ve sihirli karistiriciyi yok ettin oyun devam edemez yaziyo oyun esnasinda karistirma yapmiyo neden olabilir nasil duzelir

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  105. nezir

    Ekim 22, 2016 at 12:25 pm

    2043 teyim yola devam

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  106. Nasir

    Kasım 4, 2016 at 6:27 pm

    Hava atmak gibi olmasın en ileri benim 2200 hala gidiyor

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  107. ahmet

    Kasım 24, 2016 at 3:04 pm

    şu an 2069 oynuyorum artık çok zorlaştı her bölüm bir kaç günümü alıyor geçmek

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  108. Kadir

    Aralık 5, 2016 at 2:21 pm

    2135 oyun bitti

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  109. varol

    Ocak 21, 2017 at 11:48 pm

    2250 deyım hala devam edıyor

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