Candy Crush Saga böyle bitiyor

En popüler online oyunun hileleri var mı ve sonu nasıl bitiyor?
Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan ve neredeyse her akıllı telefonda bulunan Candy Crush oyunu aynı zamanda gittikçe zorlaşan bölümleri ile meşhur. Kullanıcılar seviye geçtikçe bölümler zorlaşırken, aynı zamanda yeni açılan bölümler ile akla “acaba bu oyunun sonu var mı?” sorusu akla geliyor. Hal böyle oyunca da Candy Crush hileleri ve kolay bölüm geçme tüyoları internette en çok aranan konu başlıkları arasında yer alıyor.
Farklı programlar ile özellikle bilgisayar üzerinde hileler kullanan, tarih ayarlarını değiştirerek sınırsız can almaya çalışan oyunculara iyi bir haberimiz var. Oyun 650. bölümde bitiyor ve bir kullanıcı son bölümü oynayıp videosunu YouTube üzerinden paylaştı.
İşte meşhur oyunun son bölümünün videosu:
mustafa
Ekim 2, 2014 at 8:21 pm
hic birsey anlayamadım
ırmak
Mart 20, 2015 at 7:28 pm
ben 891re gectim oyunun açılmasını bekliyorum
fatoş
Mart 25, 2015 at 11:53 pm
Bende 891.seviyeye geçtim oyun niye yüklenmiyor yüklenecekmi bilgisi olan varmı
Ufuk
Ocak 12, 2016 at 6:51 pm
1430 dayım 5 günde bi 15 oyun açiliyo bitmiyooo
babanaber
Eylül 20, 2016 at 4:48 pm
aynen kardeşim
Armador1
Ekim 30, 2016 at 12:51 am
Ben 2040 dayım armador 1 😀
Ahmet
Eylül 11, 2015 at 9:23 pm
saçmalamayın candy crush saganın 1204 bölümü var bende 682 deyim
Başak kökten
Aralık 18, 2016 at 10:01 pm
Saçmalama sen candy crush saganın 2000 den fazla seviyesi ve 140 tan fazla bölümü var
halil
Ekim 27, 2014 at 4:26 pm
ben 725. bölümdeyim seviyenin açılmasını bekliyorum
emre
Aralık 1, 2014 at 7:07 pm
bu oyunda 485 te kaldım ve oyunbitti oyunun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum
büşra çebis
Aralık 15, 2014 at 7:39 pm
İnşallah basarirsin desteğin var
Öykü deniz
Ekim 4, 2015 at 1:55 pm
Arkadaşlar beklemeniz gerek yok tarih ve saat ayarlarına girip ne kadar heklicekseniz o kadara ayarlayın bakin ise yarıcak
Öykü deniz
Ekim 4, 2015 at 2:00 pm
Ben 2091 deyim sahasında var
Namet
Temmuz 1, 2016 at 2:53 pm
Ciddimisin o kadr varmı
Hatice
Mart 15, 2016 at 5:05 pm
Ben 1565 teyim yeni oyun eklenecek dyor anahtara gldim ama oyun bitmiyor
büşra çebis
Aralık 15, 2014 at 7:39 pm
Hadi inşallah
öz
Aralık 19, 2014 at 1:12 pm
ben 755 deyim uzadıkca uzuyor kacta bitiyo acaba
hurşit demirel
Aralık 25, 2014 at 9:45 pm
ben 800 bitirdim
Seyit
Aralık 31, 2014 at 6:37 am
Ben şuanda 736 dayım. 800 son gösteriyor
ali mahir
Ocak 29, 2015 at 1:01 am
Ben 830 u bitirdim , önümde açılmayı bekleyen bölümler olduğunu görüyorum..
Ayse turgan
Şubat 20, 2015 at 11:21 pm
829 nasıl geciliyo bi türlü olmuyo
soner
Ocak 1, 2015 at 2:07 pm
ben 800 ü bitirdim 1 haftadan beri bekliyorum ne zaman açılır
mehmet
Mart 18, 2015 at 4:08 pm
hiçbir zaman
mehmet
Ocak 7, 2015 at 2:50 pm
ben 800.bölümdeyim yol açılmasını bekliyorum nasıl oluyor da 650. bölüm de bitiyor bu oyun 650.bölümü geçelim 4 ay oldu benim.
Kerem
Mart 6, 2016 at 1:12 pm
Bikere
Oyun 650 bolumde bitiyo
Zekimarin
Ocak 13, 2015 at 3:45 pm
785 teyim devam ediyorum zekimarin
Hasan AYRANCI
Ocak 14, 2015 at 7:15 pm
815. bölümde oyun bitti açılmasını bekliyorum.
özge
Ocak 16, 2015 at 6:47 pm
815 deyim açılmasını bekliyorum bari sonunda para hediyesi verseler 😛
mücahit
Ocak 17, 2015 at 2:25 pm
arkadaslar bnde 815i bitirdim bkliyom yha 🙂 ne zaman acılır bılen varsa?
Selman usta
Ocak 24, 2015 at 7:04 pm
830’dan sonra açılmıyor..
nisa
Şubat 1, 2015 at 10:28 am
ben 815 deyim yeni seviyeler açılacak bekleyin diyor
özkan
Şubat 14, 2015 at 9:23 pm
ben bitirdim arkadaslar .. 845 de bitti..
erkan
Şubat 16, 2015 at 6:29 pm
ARKADAŞLAR BEN 845 BİTTİ KİLİD AÇILMASI İÇİN İSTEK YOLLAYAMIYORUM
Nurgül
Şubat 20, 2015 at 3:50 pm
860 bitti ama yeni bölüm yok.
özkan
Şubat 22, 2015 at 12:01 am
evet 860 bende de açıldı ..
gülcan
Şubat 24, 2015 at 12:32 pm
860 ı geçtim önümde 15lik bir bölüm daha var devamı var gibi görrünüyor ama kilitli artık ne kadar beklerim bilemiyorum nasıl açabilirim ne zaman açılır varsa bir bilen cvb yazsın….yada 861 den başlayan yorum bıraksın da en azından açıldıgını bilelim…
ayşe
Şubat 28, 2015 at 3:42 pm
861 e geldim ve bekliyorum
muammer
Mart 2, 2015 at 7:02 pm
860 ı geçeli 1 hafta oldu hala bekliyorum
türkan
Mart 3, 2015 at 12:48 am
210 seviyesini nokta bende.internetimi kapattırıcam tam 3 aydır geçemedim
muammer
Mart 4, 2015 at 6:35 am
geçersin o seviyelerde zorlanırsan daha sonraki seviyelerde çıldırırsın
muammer
Mart 4, 2015 at 6:01 pm
860 da tam 8 gün beklemeniz gerekiyor
Hk
Mart 17, 2015 at 1:02 pm
860 biteli 10 gün oldu açılacağı yok pc de devam ediyo ama ordanda sıkıcı gelio yeni bölümler açılacak diyo ama icraat yok
özkan
Mart 18, 2015 at 9:53 am
875 de bitti .. yeni bölümler gelicek diyo
yüksel
Mart 21, 2015 at 9:50 am
900 bitti oyun bitti hepsi açılıyo bende çok çok zor en son bölüm 10 hamleyle 100 mor şeker 100 kırmızı şeker istiyor para vererek geçtim sonra tebrikler oyun bitti dedi
muammer
Mart 22, 2015 at 10:50 am
890 bitti görüşürüz dedi bakalım kaç gün bekleyeceğiz
özge
Nisan 14, 2015 at 6:27 pm
905 bitti bakalım diğer leveller ne zaman açılacak
Apsuva
Ekim 31, 2015 at 12:34 am
Ben 1001. Leveli geçtim daha oyun dewam edio.
Apsuva
Ekim 31, 2015 at 12:37 am
Ben 1150 Leveli geçtim daha oyun dewam edio.
Adem
Nisan 25, 2015 at 7:53 am
905 Bitti bir sonraki level bir haftadir acilmadi mobilde. ..pc de oyun acik neden mobilde bekletiyor bilgisi olan yazsin lutfen
Fikret
Nisan 28, 2015 at 8:23 am
920 de bekliyorum 1 haftadır…. Biz yeni bölümleri yaparken siz eskilerle idare edin diyor….. 920 yi geçen var mı ?
kadir
Mayıs 11, 2015 at 10:34 am
935 bitti yeni bölüm açılmasını bekliyorum. iki haftadır.
yusuf
Mayıs 17, 2015 at 9:15 pm
bende 950 bitti ama 951 ci bölüm açımıyo profilimi gösteren şey geliyor olmuyor acil yardım
banu
Mayıs 18, 2015 at 3:00 pm
bende bekliyorum açılmıyor yardım lütfen aç.an varsa
banu
Mayıs 18, 2015 at 2:58 pm
merhblr az önce 650 de bitirdim ama görünen oki eklenecek yollar falan var
banu
Mayıs 18, 2015 at 2:59 pm
özür yanlış yazdım 950 yazacaktım
muammer
Mayıs 22, 2015 at 5:26 pm
950 bitti hemen yeni bölümler açıldı şu an 954 teyim ama git git zorlaşıyor
başar
Mayıs 26, 2015 at 11:44 am
seviye 965 yeni bölüm açılmasını bekliyorum
caner
Mayıs 26, 2015 at 2:14 pm
Arkadaslar oyunun henüz turkiyede sonuna daha cok var dunyada birkac kişi bitirmiş onlardan biri kim kardasyan diyebir manken ve leveli 1200 den fazla .
ayrica ben 980 i bitirdim her onbes gunde bir 30 level acilir
özkan
Mayıs 28, 2015 at 5:51 pm
evet bende 950 deyim .. bakalım hedef 1000
AUĞRUN
Haziran 5, 2015 at 5:37 pm
995 deyim yeni bölümler açılır açılmaz yola devam
erkan comulu
Haziran 8, 2015 at 8:23 pm
Arkadaslar 999 da oyun bitiyo hic gelmeyin buralara cok zor zaten oyun bitiyo asagilarda takilin siz
gökay
Haziran 10, 2015 at 11:58 pm
Bende şuan 997 yi geçtim ve 1010 a kadar bölüm gözüküyor
muammer
Haziran 11, 2015 at 8:55 pm
1002 tamamladım en güzel seviye 1000 3 tane şekerden 35 hamlede 1000 er adet yapacakasın
muammer
Haziran 13, 2015 at 8:41 pm
1010 geçildi bekliyoruz
serkan
Haziran 25, 2015 at 4:22 pm
nasil gectin 1000 seviye gecemiyorum bi turlu
gökay
Haziran 15, 2015 at 3:51 am
1010 dan sonra sanırım yok. Bende bekliyorum
muammer
Haziran 17, 2015 at 6:59 pm
1010 DAN SONRAKİ BÖLÜMLER AÇILDI
muammer
Haziran 18, 2015 at 8:19 pm
1025 bitti beklemeye geçtik
Gürsel
Haziran 24, 2015 at 8:29 am
Telefonda açılmıyor. Pc den açılıyor. Telefonda açmanın yolu varmı?
özkan
Haziran 24, 2015 at 4:20 am
evet 1025 bitti beklyoruz..
muammer
Haziran 24, 2015 at 5:59 pm
1026 açıldı
muammer
Haziran 27, 2015 at 11:30 am
1040 bitti beklemeye geçtik
alpay
Haziran 27, 2015 at 8:11 pm
bölüm 650 yi bitirdim. 1 haftadır bekliyorum kaç günde açılıyor?
gökay
Haziran 30, 2015 at 3:39 am
2 haftada falan ve ya 10 gün değişiyo
gökay
Haziran 30, 2015 at 3:35 am
1040 ta bitti açın artık yeni bölümleri :/ :/
gökay
Haziran 30, 2015 at 3:38 am
Üstüne üstlük bi ödül olmalı bu oyun ne kadar vaktimizi aldı haksızmıyım ?
ferit
Temmuz 2, 2015 at 5:54 pm
1025 bitti 1 haftadır yenı bölüm beklıyorum
muammer
Temmuz 2, 2015 at 7:14 pm
1055 bitti yeni bölümleri beklemeye geçtik
özkan
Temmuz 5, 2015 at 2:10 am
evet bende 1055 i bitirdim cok zevkliydi 1.5 milyon puan yaptı :))
gökay
Temmuz 5, 2015 at 7:06 am
1055 te bitti bekleyişe devam 🙂
alpay
Temmuz 9, 2015 at 5:25 pm
bölüm 650 yi bitirdim. 20 gün oldu daha açılmadı. Birşey mi yapmam gerekiyor? Yardımcı olurmusunuz ltfn
gökay
Temmuz 11, 2015 at 3:03 am
O kadar zaman geçtiyse açılması lazım
muammer
Temmuz 11, 2015 at 12:35 am
1070 bitti bekleyişe geçtik
At hırsızı
Temmuz 11, 2015 at 2:39 am
Ben 1145teyim oyunun açılmasını bekliyorum her güncellemeden sonra yeni level ekleniyor :))))))))
Dinara
Ağustos 27, 2015 at 9:33 pm
1101inci leveli nasıl geçtin?ben iki aydır takılı kaldım
gökay
Temmuz 11, 2015 at 3:02 am
1070’i ilk bitiren benmiyim yoksa 😀
serkan
Temmuz 11, 2015 at 11:53 am
1070 te beklemeye geçti? yeni bölüm açılacakmı yoksa oyuun burda bitiyormu anlamadım bilgisi olan varmı acaba?
mustafa
Temmuz 15, 2015 at 11:55 am
1070 bekliyoruz açilan varmı
muammer
Temmuz 18, 2015 at 10:50 am
1085 bitti yeni bölümleri bekliyoruz
Eda
Temmuz 21, 2015 at 7:53 pm
405 te kaldım. Telefonda günlerdir açılmıyor yeni bölüm ne yapmak gerek?
muammer
Temmuz 23, 2015 at 8:34 pm
1100 BİTTİ BEKLEMEYE DEVAM
özgür
Ağustos 1, 2015 at 10:13 pm
ben 1115 teyım güncellemeyı beklıyorum kac haftada bır guncelleme yapılıyo bıulgısı olan varmı ??????
muammer
Ağustos 2, 2015 at 8:16 pm
1115 bitti beklemeye devammmm
Sınan
Ağustos 4, 2015 at 8:57 pm
Ben 1085 gectım oyunun acılmasını bekliom
Baycan
Ağustos 10, 2015 at 11:15 pm
Baycan ben 1100,deyim oyun bitti
Semra
Ağustos 15, 2015 at 2:25 am
1090 dayim devam ediyorum.ama 1100 gibi duracak sanki anahtar sekli var cunku . 🙁
Kullanıcı
Ağustos 15, 2015 at 11:59 am
1117 deyim bitmiyo
özkan
Ağustos 16, 2015 at 9:23 pm
1142 çok zor ya (: geçebilen varmı ?
muammer
Ağustos 18, 2015 at 11:39 pm
1145 bitti beklemeye devam
Ronya
Ağustos 20, 2015 at 9:05 am
Ben 1102 deyim. Bu oyunun sonu yok. Bölüm geçtikçe aciliyor
Cengiz
Ağustos 27, 2015 at 10:09 am
1115 bitti ama dahada oyun sonu gelmedi
özkan
Ağustos 29, 2015 at 11:37 pm
1167 . varmı daha ileri olan kimse ?
muammer
Eylül 6, 2015 at 12:34 pm
1175 1 eylülde bitti
mehmet
Ekim 30, 2015 at 10:47 pm
Ben 1255 teyimm oyun guncelenme iki hafta suruyorrr almanyada bi arkadasim hilleyle oynuyooorr 5000 de hala oyun devam ediyoooo urfali
muammer
Eylül 2, 2015 at 9:15 pm
1175 dün bitti
Burak
Eylül 4, 2015 at 8:47 pm
1160 açılmasını bekliyorum
muammer
Eylül 6, 2015 at 12:33 pm
1180
murat
Eylül 17, 2015 at 8:40 pm
1177 bitmek üzere!!! reklamlardan sonra 😀
Musa kuştur
Eylül 23, 2015 at 10:39 am
Ben 1190 dayım yeni bölum bekliyorum
Nurhan
Eylül 30, 2015 at 12:22 am
1205.bolumdeyim bu oyun bittmmeeezzzz
cihan
Ekim 1, 2015 at 1:06 am
1115 te tlfnda kaldım açılmadı yeni bölümleri pc devam ediyorum ne zaman açılır acaba
salih
Ekim 18, 2015 at 4:09 pm
ben 1280 i bitirdim
mehmet
Ekim 30, 2015 at 10:43 pm
Ben 1255 teyimm oyun guncelenme iki hafta suruyorrr almanyada bi arkadasim hilleyle oynuyooorr 5000 de hala oyun devam ediyoooo urfali
gökay
Kasım 3, 2015 at 1:54 am
1310 Varmı millet bekleyişteyim tam bi hafta oldu hatta
gökay
Kasım 4, 2015 at 12:48 am
1310 da olan varmı yeni bölüm bekliyorum artık
Gökay
Ocak 18, 2016 at 1:22 am
1475 var mı yeni lwl bekleyen 🙂
Hale
Şubat 2, 2016 at 8:24 pm
Ben 1475 deyim
gulsah
Şubat 10, 2016 at 11:53 am
Nasıl geçtiniz geçemiyorum
samergarden
Şubat 25, 2016 at 11:16 pm
1154 deyim hala bitmedi vede bitmeyecek gibi…
Gökhan
Şubat 26, 2016 at 1:12 am
ben 1211 deyim oyunun sonu 1500 arkadaşlar
Fatihkiltan
Şubat 26, 2016 at 2:24 pm
Ben bugün itibariyle 1535.seviyedeyim…
mustafa
Şubat 27, 2016 at 1:42 pm
1535. oyunu bitirebildin mi. 2. meyve kenardan değilde ortadan geldiği için bitmiyor.
Abdullah Yerhan
Mart 1, 2016 at 11:45 am
Bende bu oyunun mantıgını anlayamadım.ilk defa burada takıldım.bir çözümü varsa banada cevap yazarsansanız sevinirim.oyun 1535
Tina Sumer
Mart 3, 2016 at 6:57 am
Buraya kadar demek bende bu bolumde kaldim((
Öser
Mart 3, 2016 at 10:46 am
1535 geçilmiyor aga 2 meyve var 1 tanesi ortadan inmiyor bende geçemedim
Tina Sumer
Mart 4, 2016 at 6:45 pm
Oyun duzeldiiii, gectim bu bolumu
Ozer
Mart 7, 2016 at 8:59 am
1535 hatali gecilmiyor
İkbal
Mart 27, 2016 at 8:39 pm
Ben 1595 deyim açılmasını bekliyorum
Hayat
Şubat 29, 2016 at 7:57 am
Ben 846 ‘ dayım nasıl 650 son bölüm olur ya o zaman ben oyunu bitirdim
Özer
Mart 2, 2016 at 1:38 pm
1535 geçilmiyor nasıl geçebilirim birde şekerleri boya diye bi özellik gelmiş nasıl oluyo o ?
yahya
Mart 15, 2016 at 10:56 am
bende 1545 oyun bitti cok zor dır o kadar gecti
mehmet
Mart 21, 2016 at 6:41 pm
1610 bitti yeni bölümün açılmasını bekliyorum
Buse
Haziran 4, 2016 at 11:45 pm
Açıldımı sizde bende şuan yapım aşamasındayım 1758. Bölümdeyim gerisi açılmıyor
mody
Nisan 27, 2016 at 6:53 am
1655 de kaldım.
ihsan
Mayıs 25, 2016 at 2:28 am
1715 bitti acilmasini bekliyorun çarşamba gunleri açiliyor 15 bolum
Buse
Haziran 6, 2016 at 9:40 pm
1745. Seviyedeyim yakında keşfedilecek yerler çıkacak diyor açılmıyor hala ne kadar sürer bilen var mı
Bilgisayarda diğer seviyeler görünüyor hatta bilgisayarda 1748.seviyedeyim neden böyle yardımcı olurmusunuz?
erdem
Haziran 12, 2016 at 4:41 pm
1790 dayı bölü açılaını bekliom son yok gibi
İsa
Haziran 15, 2016 at 9:48 pm
Ben 1775 biti şimdi başka alan açılmasını bekliyorum
Deniz
Temmuz 20, 2016 at 11:15 pm
1858 deyim oyuna devam
Yrliz
Ağustos 3, 2016 at 7:35 am
1865 ide geçtim ama bekle diyor geçen varmı ?
mine yavuz
Ekim 12, 2016 at 10:52 pm
2024 e geçtim
Fırat
Ağustos 3, 2016 at 9:58 am
Şuan son leveldeyim 1865
meryem
Eylül 18, 2016 at 1:25 pm
ben 1971 leveldeyim 18.09.2016
Urfalı Efendi
Ekim 3, 2016 at 2:42 pm
2015 Level , rakibim kalmadığı için sıkılmaya başladım , bence herkes sıkıldı artık
mine yavuz
Ekim 12, 2016 at 10:51 pm
ben 2024 deyim dahada var hile falan bilmiyorum ama bir şekilde geçiliyor
Hk
Ekim 21, 2016 at 5:52 am
2022.bolumdeyim ve sihirli karistiriciyi yok ettin oyun devam edemez yaziyo oyun esnasinda karistirma yapmiyo neden olabilir nasil duzelir
nezir
Ekim 22, 2016 at 12:25 pm
2043 teyim yola devam
Nasir
Kasım 4, 2016 at 6:27 pm
Hava atmak gibi olmasın en ileri benim 2200 hala gidiyor
ahmet
Kasım 24, 2016 at 3:04 pm
şu an 2069 oynuyorum artık çok zorlaştı her bölüm bir kaç günümü alıyor geçmek
Kadir
Aralık 5, 2016 at 2:21 pm
2135 oyun bitti
varol
Ocak 21, 2017 at 11:48 pm
2250 deyım hala devam edıyor