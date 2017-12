Call of Duty:WWII yeni nesil konsollarda başarı elde etti

Oyuncuların bu yıl içinde en çok beklediği oyunlar arasında yer alan 2. Dünya Savaşı temalı Call of Duty:WWII yeni nesil konsollardaki başarısıyla beklentileri kanıtladı.

Genel anlamda başarılı bir oyun serisi olarak bilinen Call of Duty’nin geçmişine bakıldığında hayal kırıklığına uğratan bir oyun karşılaşılmamasıyla kanıtlıyor. Oyuncuların her yeni çıkan Call of Duty oyunuyla ilgili yüksek beklentilerinin hayal kırıklığıyla yaşanmasıyla birlikte bu durum tersine dönmeye başladı.

Call of Duty serisinin yeni nesil konsollar için en yüksek satış rakamına ulaşmayı başaran Call of Duty: WWII, bu nesil konsollar için daha önce satışa sunulan Call of Duty: Advance Warfare, Call of Duty: Ghosts ve Call of Duty: Black Ops 3 ‘ü seriyi tanınır hale getiren 2. Dünya Savaşı temasına geri dönmesiyle elde etti.