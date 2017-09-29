Call of Duty: WWII’yi denemek isteyenler için güzel gelişme

Activision’ın heyecanla beklenen yeni oyunu Call of Duty: WWII’nin açık sürümü kullanıma sunuldu.

Sledgehammer Games, Twitter hesabı üzerinden açık betanın başladığını duyurdu. Beratı PC üzerinden oynayacak oyuncular, multiplayer olarak da oynayabilecek. PC’de en iyi oyun deneyimi sunmak için çalıştıklarını belirten Sledgehammer, açık betayı bir gün erken yayınlayarak bir sürpriz yaptı.

Oyuncuların oyun esnasında karşılaşabileceği teknik bir sorun karşılaşması halinde Activision’ın müşteri destek ekibiyle görüşülmesi gerektiğini söyleyen Sledgehammer, oyun aracılığıyla oyuncularla arasını düzeltmeye çalışıyor. Geçtiğimiz yıllarda işlenen gelecek temalı oyunlardan dolayı tepki gören Activision, yeni oyunda 2. Dünya Savaşı’na geri dönecek.

Steam sayfası üzerinden açık betayı indiren oyuncular oyunu ve multiplayer modunu deneyimleyebilecek. Haftasonu boyunca oynanabilecek Call of Duty: WWII, 3 Kasım’da PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında satışa sunulacak.