Call of Duty: WWII’nin ilk ek paketi duyuruldu

Sledgehammer Games tarafından yapılan açıklamada oyunun ilk ek paketi 30 Ocak 2018’de gelecek.

Öncelikli olarak PlayStation 4 için gelecek olan bu ek pakette 3 çoklu oyuncu modu haritası, 1 War modu haritası ve 1 zombi haritası yer alacak. Call of Duty: WWII’ya gelecek olan The Resistance isimli ek pakette The Darkest Shore isimli yeni zombi haritası da bulunacak. Bu haritada Doktor Straub hakkında bir ipucuna sahip olan karakterler, Almanya’nın kuzey kısmında yer alan bir sahilde maceraya atılıyor.

Ek pakette bulunan Occupation isimli ilk çevrimiçi haritası daha önce Call of Duty: Modern Warfare 3 oyununda aynı isimle karşımıza çıkmıştı. Diğer iki haritaların adları ise Valkyrie ve Anthoropoid olarak açıklandı. Oyuncular bu durumdan dolayı memnuniyetsizliklerini dile getirdiler.

Oyunun War moduna eklenen Operation Intercept isimli operasyonda Fransa’da benzersiz oyun mekanikleri karşımıza çıkacak.

Call of Duty: WWII için gelen ilk paketi için hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.