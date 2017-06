Call of Duty: WWII multiplayer modu göründü

Sony’nin E3 basın konferansında Call of Duty: World War 2 hakkında bazı ayrıntılar gün ışığına çıktı.

Yayımlanan videoda oyunu oynayacaklar için çoklu oyuncu modunun nasıl olacağı hakkında bazı soru işaretlerine yanıtlar geldi.

Call of Duty serisi aslında 2. Dünya Savaşı üzerine kurulmuştu ancak daha sonra yeni gelen oyunlarla farklı dönemlere odaklanmıştı. Yeni çıkacak oyun, 2009’da piyasaya çıkan Call of Duty: World at War’dan bu yana 2. Dünya Savaşı üstüne kurulan ilk oyun olacak.

Sledgehammer Games tarafından geliştirilen oyun 3 Kasım’da PlayStation 4, PC ve Xbox platformalarında satışa sunulacak.

Call of Duty: World War II’nin çoklu oyuncu fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.