Call of Duty: WWII’ın koleksiyon sürümü nostalji kokuyor

Yeni Call of Duty oyununu koleksiyon sürümünde Normandiya çıkarması işlendi.

Piyasaya sürülen önceki Call of Duty oyunlarında olduğu gibi Call of Duty: WWII’da da premium sürüm ile gelecek. The Valor Collection Pro adı verilen sürümde steelbook, season pass, pinler, armalar ve zombi posteri bulunacak. Valor Collection Pro’da ayrıca Normandiya Çıkarması temalı bronz bir heykel de bulunacak.

Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Call of Duty: WWII, 3 Kasım’da PlayStation 4, Xbox One ve PC’de satışa sunulacak. Oyun için ön sipariş verenler oyunun betasını 25-28 Ağustos’ta oynayabilecek.

İlk oyunlarında 2. Dünya Savaşı teması işleyen ünlü oyun serisi daha sonra işlediği fütürist temalarla beklediği başarıları yakalayamamıştı. Nihayetinde tekrardan oyunun özüne dönmeye karar veren yapımcıların nasıl bir geri dönüşle karşılaşacağını hep birlikte göreceğiz.