Call of Duty: WWII resmi olarak tanıtıldı

Köklerine geri dönen oyun yeni versiyonunda oyuncuları Omaha Sahili’ne geri döndürecek.

Herkesin beklediği gibi yeni Call of Duty 1944 ile 1945 yılları arasında, Almanya’nın Normandiya Sahili’nde Nazi baskısını arttırdığı ve Fransa ile Belçika’nın kirli sokaklarında geçecek. Hikayede HBO’nun Band of Brothers dizisi ve Steven Spielberg’ün epik Er Ryan’ı Kurtarmak isimli filminde yer alan ekip içi kardeşliğin büyük etkisi yer alacak. Sledgehammer, Medal of Honor: Allied Assualt ve Frontline’da da yer alan kardeşliğin oyundaki etkisinin devam edeceğini belirtti. Oyuncu, ekibini aktif olarak kullanamazsa, vatanseverler oyunda ekibe destek sağlayacak.

Activision, Call of Duty: World War II’da Hollywood aktörleriyle yakınlığı devam ediyor. Bu oyunda Transformer serisiyle tanınan Josh Duhamel ve The Last of Us oyununda Bosch ile Tommy’yi seslendiren Jeffrey Pierce oyunu seslendirecek.

Activision, oyun piyasaya sürülmeden önce çoklu oyuncu için bir test betası olacağı hakkında söz verdi. Oyuna“War” adlı bir tür sosyal alan gelecek. Los Angeles’ta gerçekleşecek E3 fuarına gidenler, fuarda oyunun çoklu oyuncu modunu deneyebilecek. Tipik ölüm maçı ve bayrak kapma modunun yanında zombi modu da yer alacak.

Oyunun tanıtım fragmanı aşağıdan izlenebilir.

Call of Duty: World War II 3 Kasım’da PC, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürülecek