Call of Duty: WWII detayları belli oldu

Sledgehammer Games piyasaya çıkacak yeni Call of Duty: WWII ile ilgili Facebook canlı yayınında detayları açıkladı.

Sledgehammer’ın hareket yakalama (motion capture) stüdyosunda gerçekleşen etkinlikte Call of Duty’nin yapımı hakkında konuşan kıdemli kreatif editör Bret Robbins, Kasım ayında PC için piyasaya sürülecek oyuna yönelik izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

Call of Duty: WWII, ABD Ordusu 1. Piyade Bölüğü’nde bulunan askerlerin tanık olduğu olayları anlatıyor. Activision ve Sledgehammer, oyunun, Normandiya çıkartması sırasında Omaha Beach’e çıkışın yanı sıra Almanya’daki Hürtgen Orman savaşı gibi sahnelerin yer alacağını daha önce açıklamıştı.

Robbins, Bulge Savaşı hakkında; Almanya’nın Batı’daki son saldırı savaşı olması sebebiyle büyük bir savaş olduğunu ve oyuna eklenmesi gerektiğini söyledi. Robbins, oyunda gerçekleşen savaşları daha gerçekçi kılmak için kanlı sahnelerin bulunacağını da söyledi. Ancak tekli oyuncu modu hakkında detaylı bir bilgi vermedi.

Sledgehammer eş kurucusu Glen Schofield daha önce oyun hakkında insanlığın iki tarafını tanımlayacağını söylemişti. Schofield, SS ve Alman ordusu arasında ayrım yaptıklarını ve oyundaki karakterin Alman bir ailenin anne ve kızlarını kurtarmaya çalışılan önemli bir anın bulunduğunu söyledi. Ayrıca kimseyi bir canavar gibi göstermek gibi bir niyetlerinin bulunmadığını da söyledi.