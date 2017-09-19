Call of Duty: WW2’nun hikâye modu videosu yayınlandı

Oyun severlerin merakla beklediği oyunlar arasında yer alan Call of Duty: WW2 için yayınlanan yeni videoda güzel bir oyun deneyimi sunmak amaçlıyor.

Gelecek temalı oyunların ardından özüne dönerek yeniden 2. Dünya Savaşı temalı oyunlar yayınlayacak olan Call of Duty serisinin yeni WW2’da oyunculara güzel bir oyun deneyimi sunmak amaçlanıyor.

Oyunun geliştiricisi olan Sledgehammer Games’te çalışan Glen Schofield’ın yaptığı açıklamada yeni oyunun hiçbir oyuna benzemeyeceğini ve normal insanların birer kahramana dönüştüren onurlu bir mücadele içereceğini söyledi. Schofield, oyun severlere dönemin şanlı askerlerine saygılarını sunmak ve tarihin önemli dönüm noktalarından birini oyun severlere aktarmak istediklerini belirtti.

Hayatında ilk kez bir çatışmaya katılacak olan piyade er Ronald Daniels’ın hikayesinin anlatılacağı hikaye modunun videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Call of Duty: WW2, 3 Kasım’da PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında satışa sunulacak.