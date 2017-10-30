Call of Duty: WW2 hakkında bazı teknik detaylar belli oldu.

Sledgehammer Studios tarafından geliştirilen Call of Duty: WW2’nin çıkışına kısa süre kala teknik detayları açıklandı.

Oyunun yapımcıları yeni oyunda ekrandaki görüş alanının oyuncuların kullanacağı monitörün ekran oranına göre ayarlanacağını söyledi. Örneğin 4:3 veya 16:10 oranlı ekranla oynayanların monitörün tamamını kullanabilirken, 16:9 oranlı ekrana sahip olan kullanıcılar monitörün maksimum %95’ini kullanabilecek. Bununla birlikte oyunda nişan alma özelliği bulunmayacak. Bir başka deyişle oyuncular, hedefini vurması kendi nişancalık kabiliyetlerine bağlı olacak.

Oyunun PC sürümünü oynamak isteyen oyuncuların minimum donanım gereksinimi olarak Windows 7 64 Bit üzeri ve işletim sistemi, Intel Core i3 3225 3.3 GHz ya da AMD Ryzen 5 1400 işlemci, 8 GB RAM, 90 GB boş disk alanı ve Nvidia GeForce GTX 660-2 GB / GTX 1050 ya da ATI Radeon HD 7850-2GB / AMD RX 550 ekran kartı bulunması gerekiyor.

Önerilen donanım olarak ise Intel Core i5-2400 ya da AMD Ryzen R5 1600X işlemci,12GB RAM, 90GB boş disk alanı, Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1060-6GB ya da AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580 ekran kartı gerekiyor.