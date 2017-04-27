Burnout’ın eski geliştiricilerinden yeni oyun

Danger Zone adı verilen yeni oyun, Burnout serisinin en güzel kısımlarını tek bir oyunda birleştiriyor.

Düzgün bir Burnout oyunu en son 9 sene önce görülmüştü. 2008’de piyasaya sürülen son Burnout Paradise ise oyuncuların mümkün olduğu kadar büyük kazalar geçirmesine sağlayan Crash Mode ile gelmemişti. Oyuncular tarafından çılgınca sevilen Crash Mode, 2002’de Point of Impact sürümünde ortaya çıkmış, daha sonra 2004’de Takedown ile geri dönmüş ve son olarak Paradise’dan bir yıl önce piyasaya sürülen Revenge sürümünde görüldü. Uzun süredir bu tarz bir oyun piyasaya sürülmemişti. Serinin hayranları ise artık oyunu unutmaya bile başlamıştı.

Burnout tam tarihin tozlu raflarına karışacaktıki hayranlarını mutlu edecek bir gelişme yaşandı. Burnout’ı geliştiren ekibin elinde hazırlanan Danger Zone adlı son oyun yapısı itibariyle Crash Mode’a oldukça benziyor. Bu proje aynı zamanda Three Fields Entertainment’ın son projesi Dangerous Golf’e de benzerlik gösteriyor. Danger Zone’da otomobillerle mümkün olduğu kadar hasar verilmeye çalışırken, Dangerous Golf’de ateşli golf toplarıyla çevreye zarar veriliyordu.

Yapılan basın açıklamasına göre Danger Zone içinde oyuncular bir kavşağa girip dehşetengiz bir “First Impact” yaratarak, emir verdiklerinde araçlarını bombaya dönüştürebilecek. Gerçekleşen hasarlara ait yüksek skorlar internetten takip edilebilecek.

Danger Zone’un en güzel kısmı ise çok beklenmeniz ve para vermeniz gerekmiyor. Önümüzdeki günlerde Steam ve PlayStation 4’e 12.99 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.