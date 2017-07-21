Blizzard’ta şaşırtan gelişme

Oyun dünyasının tanınan ismi Blizzard’tan PC oyuncularını şaşırtan bir karar aldı.

World of Warcraft, Starcraft, Diablo oyun serilerini oyunculara sunarak geniş bir kitleye hitap eden Blizzard, çevrimiçi PC oyuncuları tarafından dikkat çeken bir şirket durumuna getirdi.

Ancak kısa süre önce Blizzard firma yetkilileri, Windows XP ve Vista işletim sistemlerinde çevrimiçi oyun desteğinin kesildiğini söyleyerek XP ve Vista kullanıcıları tarafından tepki görse de Blizzard bu kararından geri adım atmamıştı. Ancak geçtiğimiz gün bu kararını yenileyen Blizzard, bu kararın Eylül ayından itibaren başlayacağını ve bahsedilen işletim sistemini kullananların Eylül’e kadar işletim sistemlerini güncellemesi gerektiğini söyledi.

Blizzard’ın sunduğu oyunlar, güçlü bir donanım gerektirmese de eski işletim sistemlerine yeni bir sürümün gelmesi eskisi kadar kolay olmadığı ortaya çıkıyor.