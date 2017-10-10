Blizzard yeni bir Overwatch için hazırlanıyor

Blizzard Entertainment, yeni oyun projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Blizzard Entertainment tarafından yayınlanan iş alanlarına göre yeni bir Overwatch oyunu üzerine çalıştığı göze çarptı. Yeni gelecek Overwatch oyununun hangi türde bir oyun olacağı belirsizliğini koruyor.

Blizzard Entertainment tarafından yayınlanan iş ilanında adayların Overwatch evrenini tanıyor olması gerektiği belirtiliyor. Adayların yeni oyunda bölüm tasarımı, karakter tasarımı, silah tasarımı gibi işleri yerine getirmesi beklenecek. Yapılan tasarımların hepsi Overwatch evrenine ait olması nedeniyle Blizzard Entertainment’ın Overwatch 2 veya yeni bir mobil oyun üzerinde çalıştığı düşünülüyor. Hangisinin doğru çıkacağını pek yakında göreceğiz.