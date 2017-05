Bir Nintendo oyununun daha mobil sürümü geliyor

Geçen yıl kullanıma sunulan Super Mario Run’ın ardından The Legend of Zelda’nın da mobil sürümü gelecek.

İsmini açıklamayan kaynaklar tarafından verilen bilgiye göre The Legend of Zelda’nın mobil oyunu Animal Crossing isimli oyunun kullanıma sunulmasının ardından Japon geliştirici DeNA desteğiyle piyasaya sürülecek. Nintendo başkanı Tatsumi Kimishima yakın zamanda yaptığı açıklamada şirketin her yıl 2 yada 3 mobil oyunu kullanıcılara sunulacağını söylemişti.

Nintendo, Mart ayında gerçekleşen lansman sonrasında Animal Crossing’in erteleneceğini açıklamıştı. Ancak yayınlanan bir raporda Animal Crossing’in yılın ikinci yarısında kullanıcılara sunulacağı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Super Mario Run ve yakın zamanda kullanıma sunulan Five Emblem Heroes ile Nintendo, kullanıma sunacağı Zelda oyunuyla mobil oyun severler tarafından büyük ilgi görmeyi bekliyor. Hatırlandığı gibi Zelda’nın Nintendo Switch oyunu, Nintendo Switch’ten daha fazla satmıştı.

Zelda mobil oyununun çıkış tarihi henüz belli olmamasına karşın, 2018’de kullanıma sunulabileceği düşünülüyor. Fire Emblem gibi uygulama içi satın alma işlemleriyle oynanabilir mi yoksa Super Mario gibi ücretli olup olmayacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Mobil oyunlara 176 milyon dolarlık bir yatırımda bulunan Nintendo’nun Zelda için nasıl bir strateji izleyeceğini bekleyip göreceğiz.