Battlefield V videosu yayınlandı oyun İkinci Dünya Savaşı zamanında geçiyor

Tüm Battlefield severlerin gözü de kulağı da EA firmasındaydı ve sonunda EA meraklı insanları kırmayıp yeni oyunuyla alakalı çok kısa da olsa bir video yayınlandı ve kafalardaki en büyük soru işareti kesinleşti oyun İkinci Dünya Savaşını konu alacak.

Electronic Arts firması oyunun tanıtımını 23 Mayıs’ta yapacak ve daha fazla detay gün yüzüne çıkacak ancak şimdilik bu video ile yetinmek durumundayız. Aşağıdaki görsele baktığımız zaman Battlefield serisinin Fetih moduna ait olan görüntünün üst kısmında, Birleşik Krallık Bayrağı ve Demir Haç simgelerini rahatlıkla görebiliyoruz. Bu görselden de bir çıkarım yaparsak oyunun İkinci Dünya Savaşında geçeceği neredeyse kesin gibi.

Sızan bilgilere göre de oyunun içinde bir Savaş Arenası modunun da geleceği sıkça söylenen diğer bir detay. Yarın gerek EA gerekse Dice firması için baya hareketli bir gün gibi görünüyor biz de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.