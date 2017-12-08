Bandai Namco yeni oynunu duyurdu

Bandai Namco, Game Awards 2017 etkinliği esnasında SoulCalibur VI’yı açıkladı.

Son birkaç haftadır ortaya çıkan sızıntıların ardından Bandai Namco, SoulCalibur VI’yı etkinlik esnansında yayınladığı video ile duyurdu. İlk olarak 1997 yılında oyuncuların karşısına çıkan serinin yeni oyunu 2018 yılında oyuncuyla buluşacak. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için gelecek oyunda Unreal Engine 4 oyunu motoru kullanılacak.

Videoda oyun ile ilgili pek fazla bilgi içermiyor. Oyun hakkında daha önce PlayStation Experience etkinliği esnasında veya ertesinde tantılacağı bekleniyordu. Bir başka iddiaya göre ise yeni oyunun yalnızca PC, PlayStation 4 ve Nintendo Switch için çıkacağı belirtildi. Bu iddiaların bir kısmı doğru çıkmasıyla birlikte bir kısmı da tam olarak doğru olmadı.

SoulCalibur VI’nın tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.