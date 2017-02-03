Avrupa Birliği oyun firmalarına karşı soruşturma başlattı

Bazı oyun dağıtıcılarının, Steam üzerinde, her ülkede farklı fiyat politikası kullanması başlarını belaya sokabilir.

Avrupa Birliği antitröst makamları bazı video oyun yayıncılarının, AB’nin tek piyasa kurallarına uygun hareket etmediğini düşünüyorlar. Farklı ülkelerdeki müşterilerin aynı oyunu satın almak için farklı bedeller ödemesi komisyonun incelemesine girdi.

Avrupa Komisyonu bu sebeple Valve tarafından işletilen Steam servisini kullanan beş dağıtım şirketine soruşturma açtı.

Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media ve ZeniMax şirketlerinin Steam etkinleştirme anahtarlarını kullanma konusunda coğrafi kısıtlamalar getirdiği ve böylece AB’deki bazı bölgelerdeki tüketiciler tarafından satın alınan oyun anahtarlarının diğer bölgelerde kullanılamadağı bilinen bir durum. Bu engelleme daha ucuza oyun anahtarı satılan bölgelerden lisans alıp sonra bunu diğer ülkelerde daha ucuza satmanın önüne geçilmesi için alınmış bir önlem.

Komisyon Perşembe günü yaptığı açıklamada bu durumun rekabet kurallarını ihlal etmiş olabileceğini belirtti.

AB Rekabet Komisyonu Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, “Bu şirketlerin, perakende fiyatlarında haksız olarak kısıtlamalar yaparak veya müşterileri belirli vatandaşlık durumlarından veya konumlarından dolayı dışarıda bırakarak AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediklerini araştırıyoruz” dedi.

Örnek olarak gösterilen oyunlar arasında Bandai Namco’nun Pac-man 256, Project Cars ve Dark Souls oyunları bulunurken, Capcom’un Resident Evil ve Devil May Cry de bulunuyor. Soruşturmanın hedeflediği diğer yayıncıların başlıkları The Elder Scrolls Online, Cities XXL ve Railroad X’dir.

Komisyon soruşturmayı kendi girişimiyle başlattı, şirket faaliyetlerinin şikayet konusu olmadığını ifade etti.