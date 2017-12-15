Ataribox’ta kötü gelişme

Atari’nin yıl içinde duyurduğu yeni oyun konsolu Ataribox‘un ön siparişe açılması beklendiği gibi gerçekleşmedi.

Neredeyse 20 senedir yeni bir oyun konsolu satışa sunmayan ve piyasaya geri dönmek için 2017’yi belirleyen Atari, kısa zaman önce Ataribox‘un 14 Aralık tarihinden itibaren ön siparişe açılacağını duyurmuştu. Aynı tarihte Indiegogo üzerinde bir bağış kampanyasının da başlayacağı konsolun, ön sipariş süreci şaşırtıcı bir şekilde iptal edildi. Atari tarafından yapılan açıklamada topluluğun ve ekosistemin hakettiği bir platformu oluşturmak üzere biraz daha vakite ihtiyaçları olduğu sebebiyle ön sipariş sürecinin iptal edildiğini söyledi. Atari, yeni ön sipariş tarihinin önünümüzdeki haftalarda açıklanacağının da altını çizdi.

Kullanıcılar tarafından oldukça merak edilen konsol, edinilen bilgilere göre 250-300 dolar arasında bir fiyat ile satışa sunulacak. Atari’nin retro tasarım bir gelen Ataribox, iki farklı renk seçeceğiyle gelecek. Konsolun arka kısmında HDMI, dört adet USB ve SD kart girişlerinin bulunurken, ön tarafında ise sadece aydınlatmalı Atari logosu yer alıyor. Teknik detayları hakkında belirsizliğini koruyan konsol, Atari’nin CEO’su Fred Chesnais’in söylediği kadarıyla bilgisayar tabanlı bir donanım ile karşımıza çıkacak. AMD tarafından üretilen işlemci ve grafik işlemci birimleriyle gelecek olan Ataribox’un işletim sistemi olarak Linux’u tercih etmesi bekleniyor.

Resmi satış tarihi belirsizliğini koruyan Ataribox hakkında gelen yeni bilgileri vermeye sürdüreceğiz.