AtariBox tantıldı

80’li yılların tanınan konsolu Atari yenilenmiş yüzüyle pazara geri dönüyor.

Üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen halen bir kitle tarafından oynanan Atari oyunları, günümüzde emülatörler aracılığıyla neredeyse çoğu cihaz üzerinden oynanabiliyor. Atari oyunlarını seven kitle, bütün dikkatini 2018 yılının bahar aylarında piyasaya sürülecek olan AtariBox’a çevirdi.

Indiegogo üzerinden toplanan bağışlarla piyasaya sürülecek olan Ataribox hakkında bazı detaylar belli oldu. Şık bir tasarım ile gelecek Ataribox’ın hedefinde eski Atari ruhunu günümüze taşımak bulunuyor. Televizyonun altında duran ve her işi görmesi beklenen cihazın asıl hedefinde oyun oynatmak bulunuyor. Oyunun yanında bazı özellikler de bulunduran AtariBox, Apple TV ve Nvidia Shield gibi cihazlara da rakip olacak.

Gücünü AMD yongalarından alacak olan AtariBox, AMD işlemci ve ekran kartlarını da kullanacak. AtariBox’ta AMD’nin işlemci ve kran kartını tek bir içinde bulundurarak yüksek performans sergileyen APU bulunacak. AMD’nin APU çözümleri, Sony’nin oyun konsolları PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ve Microsoft’un oyun konsolu Xbox One üzerinde kullanılıyor. Linux temelli bir işletim sistemiyle gelecek olan AtariBox, özelleştirilmiş açık kaynak kodlu arayüzüyle özgür bir kullanım deneyimi hedefliyor. Ayrıca kullanıcıların farklı platformlar üzerinden satın almış olduğu içerikleri Ataribox üzerinden izleyebileceğini de belirtiyor.

Donanım seçeneklerine fiyatı değişecek olan Ataribox’ı edinmek isteyenler 250 ile 299 dolar arasında bir tutarı gözden çıkarması gerekiyor.