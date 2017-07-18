Atari, yeni oyun konsolu Ataribox’u gösterdi

Atari, Ataribox’un görselleriyle birlikte oyun konsoluyla ilgili bir açıklama da yaptı.

1972’den beri pek çok oyuncunun hayatında yer eden Atari, yeni oyun konsolu Ataribox ile ilgili yaptığı açıklamada amaçlarının, köklerine bağlı kalan bir cihaz yaratmak olduğunu söyledi. Ataribox’un aynı anda yeni ve eski Atari fanlarını kendisine çekebilmesi gerektiğini belirten Atari,Ataribox’un klasik Atari tasarımdan ilham alınarak oluşturulduğunu söyledi.

Ataribox’un ön panelinde tahta veya cam alternatifleriyle oyuncuların sunulacak. Ataribox’un bulunan ışık, materyallerin arasından geçerek HDMI, 4 USB girişlerinin daha şık görünmesini sağlayacak. Ataribox’un siyah/kırmızı ve tahta model olarak iki farklı sürüm ile geleceğini düşünen Atari, Ataribox ile hem klasik oyunların, hem de yeni oyunların oynanabilineceğinin altını çizdi.

Atari’nin yeni oyun konsolu Ataribox ile Nintendo’nun Nintendo Switch ile önde götürdüğü oyun konsolu piyasasında neler yapacağını hep birlikte göreceğiz.