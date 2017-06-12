Atari, Ataribox’u göstermeye başladı

Atari, Ataribox isimli yeni bir oyun konsolu için hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta Ataribox için açılan web sayfasında bulunan kısa bir tanıtım videosu bulunuyor. Üretimi yıllar süren yeni Atari ürünü olarak tanımlanan Ataribox, ahşap kaplama ve plastik siyah çıtalardan oluşan bir görünüme sahip olacak.

Bununla birlikte, Ataribox’un ne zaman duyurulcağı ile ilgili Atari tarafından henüz planlanmamıştır. Bu yüzden tanıtım videosunun planlanılmasına karşın Ataribox’un E3’ten sonra tanıtılmayacak gibi görünüyor.

Atari’ye kuşkuyla bakılmasının bir sürü sebebi bulunuyor. Şirket, eski güzel günlerinin uzağında genellikle Rollercoaster Tycoon gibi klasik oyunları yeniden yayınlayarak devam ediyor. Atari, aynı zamanda diğer şirketlere karşı ürünlerini koruma altına almak için adını da lisansladı. Bu yüzden geçen yıl Atari markalı akıllı köpek tasması duyuruldu.

Bu sene heyecan verici bir Atari cihazını hayal etmek zor olsa bile, ürünü daha ilgi çekici kılıyor. NES Classic gibi retro oyunların oynandığı yeni bir küçük konsola bakabilmek mümkün olmasına karşın Atari ortaklarının eski oyunları daha önce yayımlamış olması, Atari’nin aklından neler geçtiğini belirsiz kılıyor.

Atari’nin eski güzel günlerine geri dönmesi için zorlu bir yolu bulunuyor.