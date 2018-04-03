Asus ZenBook Flip 14: İkisi bir arada şık çözüm

2’si 1 arada laptop’lar bilgisayar piyasasında popülerliğini hala koruyan bir segment. Asus’un ZenBook Flip 14 modeli de bu segmente uygun şık cihazlar piyasaya sürmekten geri kalmıyor.

Taşınabilir olmasının yanında performansından da taviz vermeyen Zenbook Flip 14’ün özelliklerine göz atalım.

Asus ZenBook Flip 14 Özellikleri ve Fiyatı

ABD fiyatı 900 dolar olan ZenBook Flip 14 gücünü Intel’in Core i5-8250U işlemcisinden alıyor. UHD 620 entegre grafik işlemcisine sahip bilgisayarda 8GB RAM ve 256 GB SSD bulunuyor. Eğer isterseniz aynı modelin i7-8550U işlemcisine, 16 GB RAM’e, 512 GB SSD’ye ve Nvidia GeForce MX150 harici grafik kartına sahip olan konfigürasyonunu satın alabilirsiniz.

1.5 kilogram ağırlığındaki bilgisayar taşınabilirlik açısından bir 2’si 1 arada dizüstü bilgisayardan bekleneni veriyor. Genel anlamda ince bir kasaya sahip bilgisayarın kapağındaki ASUS yazısı merkezi bir noktaya kazınmış ve cihaza stilistik bir görünüm katmış. ZenBook Flip 14’ün kapağının ZenBook 13’lerdeki gibi parmak izi lekesi bırakmaması da Flip 14’ün artılarından biri olarak sayılabilir.

2’si 1 arada dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi Asus ZenBook Flip 14 de kullanıcısına 360 derece döndürülebilen bir ekran sunuyor. Flip 14’ü standart bir dizüstü bilgisayar olarak kullanabileceğiniz gibi bir masaya üçgen biçiminde yerleştirip stant olarak kullanabilirsiniz. Pek tabii ZenBook Flip 14’ü tablet modunda kullanmanız da mümkün.

Asus ZenBook Flip 14 ekranı

Sol ve sağ taraflar 7,55mm olarak (üst ve alt çerçeveler çok daha kalın) çerçevelenmiş, ZenBook Flip 14’ün dokunmatik özellikli, 14 inç 1920 x 1080 ekranı, beklediğiniz kadar keskin ve canlı görünüyor. Ayrıca ZenBook Flip 14’ün ekranı oldukça parlak bir ekran sunuyor.

Flip 14’ün AHVA ekranında (IPS’nin tescilli bir versiyonu) farklı açılardan görüntüleme deneyimi de oldukça etkileyici. Flip 14’ün ekranına dokunmak ve kaydırma hareketlerini yapmak oldukça eğlenceli ve kolay. Ayrıca ekran kalem de destekliyor. Asus Flip 14 için opsiyonel olarak 50 fola fiyat etiketiyle kalem de satıyor.

Asus ZenBook Flip 14 klavye, hoparlörler ve webcam

Asus Flip 14 modelinde bir önceki nesil olan ZenBook 13’te kullandığı arka aydınlatmalı klavyenin aynısını kullanmış ve bu iyi bir şey. Kara tuş takımlarına sahip klavyedeki iç bükey mekanizmalı tuşlar yazı yazarken oldukça tatmin edici bir deneyim sunuyor. Klavyede sayısal tuş takımının olmaması tuş aralıklarının fazla olmasına neden olmuş. Bu da yazı yazarken yanlış tuşa basma riskini azaltıyor.

ZenBook Flip 14 ‘ün düzgün ve duyarlı trackpad’i de oldukça iyi bir deneyim vadediyor ancak trackpad’in köşesine konumlandırmış parmak izi okuyucu konusunda aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Ne yazık ki parmak izi okuyucu parmağınızı okuma ve uygulama konusunda zaman zaman eksik kalıyor.

Flip 14’ün Harman Kardon tasarımı hoparlörleri ortalama bir laptop’dan çok daha iyi bir ses deneyimi sunuyor. Çalınan müziklerde herhangi bir kirlilik ya da sese bozulması gibi olumsuzluklarla karşılaşmıyor.

ZenBook Flip 14’te bulunan 720p çözünürlükteki Webcam de Skype görüşmeleri için son derece uygun bir kamera. Görsel kalitesi de nispeten keskin diyebiliriz.

Flip 14’ün sol tarafında 1 adet USB 3.0 Type A portu bulunuyor. Cihazın sağ tarafında ise şarj portu, HDMI portu, USB 3.0 Type A portu, USB 3.1 Type C portu ve Micro USB kart okuyucu bulunuyor. 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarlara göre oldukça tatmin edici olsa a gözler Thunderbolt 3 portunu arıyor.

Asus ZenBook Flip 14 Performansı

ZenBook Flip 14 web’de gezinme, kelime işlemcisi, videolu chat gibi faaliyetlerde performansı ölçen PCMark 8 Work Conventional testinde sürpriz olmayan bir şekilde tatmin edici bir sonuç alıyor.

Flip 14’ün Dört çekirdekli 8. nesil Intel işlemcisi bu testte zorlanmıyor. Sonuçlardan da görüldüğü üzere Flip 14 ofis işlerinde gayet tatmin edici bir performans sunuyor.

Ofis uygulamaları kolay iş. Peki video elemede Flip 14’ün performansı nasıl? Bunun handbrake testi yapılan cihaz test edilen diğer 8. nesil işlemcilere sahip cihazlar arasında tam ortaya oturuyor. Yine de 900 dolarlık bir ikisi bir arada laptop için hiç fena olmayan bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz.

İşlemciye gerçek zamanlı 3 boyutlu görüntüleri render etme testi uygulayarak illemcinin sınırlarını zorlayan Cinebench testi de Flip 14 Hp Sepctre x360 13T modelinin gerisinde kalıyor. Asus ZenBook 13 modelinin de Flip 14’ü geride bıraktığı görülüyor.

3D Mark Sky Diver 1.0 testinde Flip 14 diğer rakiplerinden önde ancak Asus ZenBook 13 tarafından geçilmiş durumda. Tabi bunda ZenBook 13’teki harici grafik kartının etkisi büyük.

620 UHD kartıla kötünün en iyisi olarak nitelendirebileceğimiz bir grafik performansına sahip cihazda Battlefield 1 oynamak işkence olacak ama günlük grafik işlerinizi kolayca halledebileceksiniz.

Batarya ömrü

250-260 nite parlaklıkla 4K video oynatılarak yapılan batarya testinde Asus ZenBoook Flip 14 ortalama bir sonuç alıyor. Nispeten iyi de diyebileceğimiz bu sonuçlarda Flip 14 9 saatlik bir pil ömrü vadediyor.

Sonuç

Tatmin edici performansı ve şık tasarımıyla Asus ZenBook Flip 14 gözden kaçırılmaması gereken bir 2’i 1 arada dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. 8. nesil işlemciye sahip 2’si 1 arada dizüstü bilgisayar pazarına gülü bir giriş yapan Flip 14 keskin ekranı ve rahat klavyesiyle de alıcısına göz kırpıyor.