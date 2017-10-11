Assassin’s Creed:Origins’in indirilebilir içerikleri belli oldu

Ubisoft, pek yakında piyasaya süreceği yeni Assassin’s Creed:Origins hakkında bilgi vermeyi sürdürüyor.

Ubisoft, son olarak oyunda yer alacak olan ücretli ve ücretsiz olarak indirilebilen içerikleri açıkladı. Oyunun standart sürümünü satın alan oyuncular belirli bir ücret daha ödeyerek “Season Pass” sahibi olabilecek. Oyunun Gold Edition’ına sahip olacak oyuncuların ise “Season Pass” için herhangi bir ücret ödemesi gerekmiyor.

Oyuncular, “Season Pass” ile aralarında Calamity Blade gibi çeşitli silahlar ve 500 Helix Credits gibi içeriklere sahip olacak. Oyuncular bu içeriklere oyunun satışa sunulduğu an itibariyle edinebilecek. Bununla birlikte Kasım ayında yayınlanacak olan Roman Centurion ve Horus paketleri de oyunculara yeni kostümler ve kalkanlara da ücretsiz edinebilme imkanı sunacak.

Assassin’s Creed: Origins’in PC, PS4 ve Xbox One versiyonu 27 Ekim’de yayınlanacak. Oyunun Xbox One X sürümü ise 7 Kasım’da satışa sunulacak yerini alacak.