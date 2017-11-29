Assassin’s Creed Rogue Yeni Nesil Konsollara Geliyor

Ubisoft’un popüler oyun serisi Assassin’s Creed’in 3 yıl önce yayınlamış olduğu Assassin’s Rogue PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına geliyor.

Farklı oynanışı ve kendine özel özellikleriyle Ubisoft’un öne çıkan oyun serileri arasında yer alan Assassin’s Creed’de yer alan her hikayesiyle oyun sektöründe yer almayı başardı. Son olarak satışa sunduğu Assassin’s Creed Origins ile oyun eleştirmenlerinden memnun edici yorumlar elde etmeyi başarmıştı.

Assassin’s Creed Unity ile yakın zamanda piyasaya sürülen oyunlar arasında yer alan Assassin’s Creed Rogue’un bu yüzden popüler olmamasında teşkil ettiği düşünülüyor. Oyun, 18. Yüzyılın Kuzey Amerikası’nda Fransız-Amerikan Yerlisi Savaşını konu ediyor. Oyunun ana karakteri Shah Patrick Cormac başarısızlıkla sonuçlanan görevinin ardından suikastçılara karşı mücadele ediyor.

Bu oyunun Assassin’s Creed Black Flag oyununa gereğinden fazla benzerlik göstermesiyle birlikte tapınakçılar tarafında bulunan bir ana karakter ile senaryodaki farkı göstermeyi başardı.

Assassin’s Creed Rogue’un HD sürümü Xbox One ve PlayStation 4 için 15 Mart’ta 30 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacağı açıklanmasına karşın Ubisoft’tan henüz resmi bir açıklama gelmdeğini belirtmekte fayda var.

Oyunun çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.