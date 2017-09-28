Assassin’s Creed Origins’te yer alacak yeni oyun modu duyuruldu

Ubisoft, Eski Mısır’ın farklı manzaralarını keşfetmek ve zengin tarihi hakkında bilgi sahibi olmak isteyn oyuncular için Assassin’s Creed Origins’te yeni bir oyun modu duyurdu.

Assassin’s Creed: Antik Mısır Keşif Turu isimli yeni oyun modu bütün Assassin’s Creed Origins oyuncularına ücretsiz bir güncelleme ile değıtılacak. Bu modda oyuncular arasında herhangi bir savaş veya zaman kısıtlaması olmadan Antik Mısır’ın 3 boyutlu rekreasyonu dolaşılacak. İskenderiye, Memphis, Nil Nehri gibi tarihi yerleri dolaşabilecek.Oyun modunda, Büyük Piramitler, mumyalama, Kleopatra’nın vb. konularda tarihçiler ve Mısırbilimcilerin küratörlüğünde pek çok rehberli tur sunulacak.

Assassin’s Creed Origins’in Yaratıcı Direktörü Jean Guesdon , Assassin’s Creed serisinin ilk oyundan beri Üçüncü Haçlı Seferi ve İtalyan Rönesansı gibi tarihte yaşanmış önemli dönemleri anlattığını, bu yıl ise oyunun Antik Mısır’da geçeceğini söyledi. Guesdon, bir video oyunu aracılığıyla gerçekleşen etkileşimli deneyim sayesinde Antik Mısır’ın inanılmaz tarihi ile ilgili daha fazla bilgi edinilmesi için oyunculara bir eğitim modunu sunmanın hayalleri olduğunu belirtti.

Assassin’s Creed Origins 27 Ekim 2017’de PlayStation 4, Xbox One ve PC için satışa sunulacak.