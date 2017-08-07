Assassin’s Creed Origins’den yeni detaylar

Oyunu geliştiren ekip, PC versiyonuna “sevgilerini” katıyor.

Ubisoft son dönemlerde piyasaya sürdüğü oyunların PC versiyonlarında, konsol oyunlarına kıyasla, daha kötü sonuçlarla karşılaştı. Bir yandan performans ve optimizasyon sorunları diğer yandan online oyunlarda yaşanan hile skandalları pek çok büyük beklentiler ile piyasaya sürülen oyunun kısa sürede gördüğü rağbeti kaybetmesine neden oldu. Gelen yeni bilgilere göre bu durum Ubisoft’un geliştirdiği Assassin’s Creed Origins’te yaşanmayacak.

Oyunun direktörlük görevinde bulunan Ashraf Ismail, Twitter’da gelen hayran sorularını yanıtlarken geliştirici ekibin PC versiyonuna bütün sevgisini kattığını söyledi. Oyun hakkında başka detay vermeyen Ismail’den gelen bu bilgi oyunun PC sürümünü bekleyenleri sevindirdi.

Ismail, yeni oyunun oynanışı hakkında yeni detaylar da açıkladı. Oyuncular, öldüreceği karakteri ekranın köşesine doğru sürüklediğinde otomatik olarak öldürebilecek. Bunun ne demek olduğunu ise oyun çıkınca göreceğiz. Ayrıca oyuncular, Assassin’s Creed Origins’ten itibaren oyunda bulunan bütün kostümleri karakterlerine giydirebilecek.

Ismail daha önce Bayek’in Senu isimli kartalı haritada bulunan noktalara götürerek oyuncuların keşfedebileceğini söylemişti.