Assassin’s Creed Origins’in sinematik fragmanı yayınlandı

Ubisoft’un dünyaca ünlü oyun serisi Assassin’s Creed’in yeni oyunu Origins için hazırlanan sinematik fragman yayınlandı.

Antik Mısır’da geçecek olan oyunun bazı dinamiklerinin bir başka Ubisoft oyunu Far Cry Primal’dan alındığı iddia edilse de bu senenin iddialı oyunları arasında yer almayı sürdürüyor. Şimdiye kadar en büyük haritayla gelecek olan oyunda Antik Mısır piramitleri ve Nil Nehri’nde çeşitli gizem dolu olaylar çözülecek.

Ubisoft’un 1 senelik aranın ardından yeni tasarlanan dövüş dinamikleriyle oyunculara aksiyon dolu bir oyun deneyimi sunan Assassin’s Creed Origins sinematik fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.