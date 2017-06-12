Assassin’s Creed: Origins resmen duyuruldu

Oyun hakkında çıkan sızıntıların ardından yeni Assassin’s Creed oyun hakkında bilgiler açıklandı.

Los Angeles’ta gerçekleşen E3 2017 etkinliğinde tanıtılan yeni Assassin’s Creed oyununda bu sefer Assassin’s Creed I, II ve Brotherhood’un temelinde yer alan suikastçılar arasındaki kardeşlik işlenecek. Eski Mısır’da geçecek olan oyunda oyuncular, oyun esnasında piramitlerin içinde gezinerek kayıp mezarları keşfedebilecek.

Daha önce deneyimlenmeyen maceralara sürükleyecek olan Assassin’s Creed: Origins’te oyuncular, Mısır’ın koruyucusu olacak Bayek adlı karakteri oynayacak. Bayek ile Assassin kardeşliğinin kuruluşu işlenecek olan oyunda ayrıca Akdeniz’den Giza’ya kadar uzanan bir açık dünya bulunacak.

Assassin’s Creed: Origins’te serinin daha önceki oyunlarından daha çok rol yapma oyunu elementi bulunacak. Böylece Bayek’i farklı karakteristiklere ve değişik özelliklere sahip silahlar kullanabilecek. Oyuncuların, yeni yeteneklerini oyun stillerine göre ayarlaması gerekecek. Assassin’s Creed: Origins’te ok ve yay kullanma, kılıç ile kalkan kullanma mekanikleri de geri dönecek. Oyuncular ulaşımlarını at ve deve ile gerçekleştirecek.

27 Ekim’de PC, PlayStation 4 ve Xbox One için raflardaki yerini alacak Assassin’s Creed: Origins’in tanıtım ve oynanış videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.