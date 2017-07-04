Assassin’s Creed: Origins ile ilgili yeni bilgiler

Assassin’s Creed serisinin yeni oyunu Origins’in yönetmeni Ashraf Ismail oyun hakkında konuştu.

Ismail verdiği röportajda oyunda bulunan haritaların oldukça geniş çaplı olduğunu söyledi. Ismail, buna örnek olarak oyunda yer alan Memphis ve Alexandria şehirlerinin, Assassin’s Creed: Black Flag oyununda bulunan Havana şehrinden iki kat daha büyük olarak geliştirildiğini söyledi.

Ismail, şehrin büyüklüğünün önemli olmadığını; esas şehrin içinde denyimlenenlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bölgeleri görevlerle doldurarak her şehri benzersiz bir biçimde oluşturulduğunu söyleyen Ismail, haritanın neredeyse tamamlandığını ama bitirilmesi gereken şeylerin bulunduğunu söyledi.

Assassin’s Creed: Origins, 27 Ekim’de PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformları için raflardaki yerini alacak.