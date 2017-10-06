Assassin’s Creed: Origins için yeni fragman yayınlandı

Ubisoft’un en beğeni toplayan Assassin’s Creed serisinin son oyunu Origins için yayınlanan son fragmanda oyun ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Aradan 2 senenin ardından oyuncularla yeniden buluşacak serinin yeni oyunu için yayınlanan fragmanda kardeşliğin nasıl doğduğu ile birlikte hikayeyle ilgili bazı ipuçları sunuyor. Videoda senaryo kısmının ana karakteri Bayek’in son Medjai olduğu belli oluyor. Gerçek hayatta da var olan olan Medjai savaşçılarının Mısır’ın en güçlü savaşçıları olarak tanıtılıyor.

Bir başka deyişle Assassin’s Creed ekranında yer alan kardeşliğin Antik Mısır’a kadar dayandığı da düşünülebilir. Fragmanda daha önce Assassin’s Creed 3’te olduğu gibi bir millet adına savaşılacak. Daha önce yayınlanan oyunlara kıyaslanamayacak kadar büyük bir açık dünya ile karşımıza çıkacak olan Assassin’s Creed: Origins’te serinin yeni dövüş dinamikleri de görülecek.

Assassin’s Creed: Origins için yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.