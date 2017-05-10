Assassin’s Creed Origins hakkında ilk detaylar göründü

Yeni oyun antik Mısır’da geçecek gibi görünüyor.

Kısa bir süre önce silinen bir Reddit hesabında yeni “Assassin’s Creed” oyunu Assassin’s Creed: Origins” olarak sızdırıldı. Oyunun geliştirme sürümünü çalıştıran bir bilgisayar monitöründen sızdırılan fotoğrafta görülen ana karakter, ahşap bir yelkenlide duruyor. Kişinin sırtında bir yay, ok ve bir kalkan görülüyor. Serinin 2015 yılında yayınlanan Assassin’s Creed Syndicate isimli oyununda denizde geçen bir macera söz konusuydu. Ancak oyuncuların ilk kez denize inmesine izin veren oyun 2013’te piyasaya giren Assassin’s Creed 4: Black Flag’dı.

Mısır mitolojisinde Nil Timsahı, Sobek isimli bir koruyucu aynı zamanda agresif bir savaş ve bereket tanrısıydı. Assassin’s Creed: Origins’te ana amaç Antik Mısır’ın bu tehlikeli bir katil olarak görülen Sobek isimli tanrısını öldürmek.

Ubisoft duyurmadan önce hakkında en çok sızıntı çıkan oyun serilerinden birisi. Assassin’s Creed’in yeni oyunu hakkında Kotaku da 2016’nın Ocak ayındaki raporunda oyunun bu yıl içinde “Empire” kod adıyla ve antik Mısır’da geçecek temasıyla geri döneceğini söylenmişti. Ubisoft, bir ay sonra bu iddiayı doğruladı.

WWG’nin geçen hafta yayınladığı raporda yeni oyunun Black Flag’ten daha önceki bir dönemde geçeceğini söylenmişti. Assassin’s Creed, bu sene PlayStation 4, PC, Xbox One platformlarında satışa sunulacak. Oyun hakkında daha detaylı haberler elimize ulaştıkça sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.