Apple Park Minecraft’a taşındı

Apple’ın bu ay içinde kapılarını açması beklenen yeni genel merkezi Apple Park’ın Minecraft versiyonu da tamamlandı.

Cult of Mac’in haberine göre, Alex Westlund’ın 413 saatlik çalışması sonucunda Apple Park’ı inşa etmeyi başardı. Minecraft severler Apple’ın kurucusu Steve Jobs’ın ölmeden önce tanıtmış olduğu yeni kampüsün Minecraft versiyonu içinde dolaşabilecekler.

Westlund, bu çalışmasına 2015 yılının Aralık ayında başladı. Her şeyin aslıyla birebir aynı olmasına özen gösteren Westlund, kiraz ağaçlarının yerleştirmesine dahi dikkat etti. Harita, Cupertino’ya gönderilen Apple Park taslaklarına göre oluşturuldu. Westlund’un Cupertino’da bulduğu resmi topografik haritalar ile kampüsün manzarası gerçeğine birebir benzeyecek şekilde tasarlandı.

Kampüs halkası içinde kalan tüm açık alanlar tamamen tasarıma aktarılmış olsa da ofis alanlarının nasıl göründüğü henüz bilinmediği için bu alanlar şimdilik boş bırakılmış durumda. Apple Park’ın genel olarak nasıl göründüğü öğrenmek isteyenler aşağıdaki videoyu izleyebilir.