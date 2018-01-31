Anthem bekleyenler için kötü haber

Oyuncular tarafından merakla beklenen Anthem için erteleme kararı alındı.

Electronic Arts tarafından geliştirilen açık dünya ve çoklu oyunculu aksiyon oyunu Anthem, 2019 yılına ertelendi. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen E3 etkinliğinde duyurulan Anthem’ın Sonbahar aylarında piyasaya sürüleceği açıklanmıştı. Oynanış demosuyla da oyuncular üzerinde heyecan yaratan oyunun biraz daha beklenmesi gerekecek.

Electronic Arts, oyunun ertelemesiyle ilgili olarak oyuna rekabet etmek yerine daha dikkat çekici bir fırsat elde ettiklerini belirtti. Electronic Arts’ın oyunun ertelenmesiyle oluşan boşluğu bir Battlefield oyunu ile telafi etmeyi hedefliyor. Geçen hafta Blake Jorgensen isimli Electronic Arts yetkilisi oyunun geliştirilmesinde beklenenin gerisinde kaldıklarını ve bir hikayenin oluşturulması konusunda çalışmaların devam ettiğini söylemişti.