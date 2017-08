Age of Empires IV duyuruldu

Gerçek zamanlı strateji oyun serisi Age of Empires için 12 yıllık uzun bir aranın ardından dördüncü oyun geliyor.

Microsoft, Gamescom etkinliğinin en dikkat çeken duyurularından birine imza atarak Age of Empires IV’ü açıkladı. Geliştiriciliği Dawn of War serisini geliştiren Relic Entertainment tarafından üstlenilen oyun ile 12 yıl aranın ardından PC oyuncularıyla yeniden buluşacak. Oyun için yayınlanan tanıtım fragmanında Roma İmparatorluğu, samuraylar, kabileler ve devrimcilerin bulunduğu geniş bir karakter yelpazesi yer alıyor. Pek çok zamana hitap edecek olan oyunun çıkış tarihi belirsizliğini koruyor.

Microsoft, yalnızca Age of Empires IV’ü duyurmadı. Age of Empires II ve Age of Empires III’ın “definitive” versiyonlarını da duyuran şirket, Age of Empires ile ilgili olarak en son Age of Empires II’yi daha yüksek çözünürlükteki versiyonunu yayınlamıştı.

Age of Empires IV’ün tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.