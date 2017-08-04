Activision daha fazla eski oyunu getirmek istiyor

Activision, Crash Bandicoot: N Sane Triology’nin başarısının ardından diğer oyunları için de aynı stratejiyle başarıya ulaşacağını düşünüyor.

Activision CEO’su Eric Hirshberg, şirketin bu oyunun başarısı karşısında şaşkın olduklarını belirtt. Crash Bandicoot: N Sane Triology için tutkulu bir izleyici kitlesi olduğunu bildiklerini ama böyle sonuç ile beklentileri aştığını belirtti.

Hirshberg, başka oyunların da remastered sürümünü getirmeyi düşündüklerini söylemesine karşın bu konuda başka bir bilgi vermedi. Bu durum için hayranları ve kitleleri gerçekten dinlediklerini ve onlara harika içerikler sunma konusunda bir örnek teşkil ettiklerini düşünen Hirshberg, güçlerini Modern Warfare Remastered ve Zombies Chronicles ile gösterdiklerini; Crash Bandicoot’un da harika bir başka örnek olduğunu söyledi.

Son olarak Eric Hirshberg,herhangi bir stratejilerinin yada duyuracak yeni bir oyunun bulunmadığını ancak daha fazla remastered oyunun geleceğini söyledi.