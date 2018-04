Acer Predator Helios 300: Çok yönlü oyun laptop’u

Acer’ın piyasaya sürdüğü orta sınıf oyun bilgisayarı Predator Helios 300, fiyatına oranla iddialı bir performans ortaya koyuyor. Işıltılı ve hacimli oyun bilgisayarlarının aksine mütevazi görüntüsüyle dikkat çeken Predator Helios 300 kullanıcısına 1100 dolarlan başlayan fiyatlarla Core i7-700HQ işlemci ve GeForce GTX 1060 ekran kartı sunuyor

Acer Predator Helios 300 özellikleri

İşlemci : Core i7-7700HQ

: Core i7-7700HQ Ekran kartı : Nvidia GeForce GTX 1060 6GB

: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB RAM : 16GB DDR4/2400

: 16GB DDR4/2400 Depolama : 256GB M.2 SSD

: 256GB M.2 SSD Kablosuz ağ : 802.11ac Wi-Fi

: 802.11ac Wi-Fi Ekran : 15.6-inch 1920×1080 60Hz IPS

: 15.6-inch 1920×1080 60Hz IPS Portlar : 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C, HDMI, SD kart okuyucu, ethernet, kulaklık girişi, lock slot

: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C, HDMI, SD kart okuyucu, ethernet, kulaklık girişi, lock slot Webcam: 720p

Genelde orta sınıf oyun bilgisayarlarında daha düşük performanslı olan GeForce GTX 1050 veya GTX 1050 Ti gibi grafik kartları görürüz. Buna ek olarak da yanına Core i5 bir işlemci eklerler, ancak Predator Helios 300 o cihazlardan biri değil.

Dört çekirdekli Core i7-7700 HQ işlemciyle gelen bilgisayar tak takır 6GB GeForce GTX 1060 ekran kartı sunuyor. Orta sınıf için konumlandırılmış fiyatına karşın Helios 300 bünyesinde 16 GB’lık DDR4 RAM de bulunduruyor.

Tüm bunlara ek olarak 256GB kapasiteli SSD ile gelen Helios 300 bu konuda biraz özellikleri kırpmış gibi görünüyor. Yine de kullanıcılar isterlerse Helios 300’ü 1 TB depolama alanına sahip mekanik disk ile konfigüre edebilecek .

Orta sınıf bir oyun bilgisayarında tahmin edebileceğiniz üzere kasa plastikten yapılma, ancak Acer ön tarafta klavye için şık ve metal bir klavye gövdesi tasarlamış. Alt tarafı tamamen plastik malzemeden yapılma olan cihazın kapağında ise metal kullanılmış. 1.1 inçlik bir kalınlığa sahip cihazın oyun donanımı olarak son dernek kompakt bir tasarıma sahip olduğunu söylemekte fayda var. Helios 300’ü sırt çantanızda taşıdığınızı hissedeceksiniz ama taşıdıktan sonra omuzlarınıza ağrılar girmeyecek.

Oldukça konforlu ve duyarlı klavye girişlerine sahip Helios 300 çiklet klavye stiliyle yazı yazarken yüksek sesler çıkarmıyor. Ayrıca klavyeye konumlandırılmış ışıklandırmaları da özelleştirebiliyorsunuz. Cihazın clickpad tarzı touchpad’i de oldukça düzgün ve isabetli çalışıyor. Klavye ve ToucPad konusunda Helios 300 genel anlamda kullanıcısını memnun ediyor. Helios 300, 1920 x 1080 çözünürlükte IPS ekrana sahip. Hoş ve keskin geniş açılar sunan ekranın birazcık loş kaldığını söylemekte fayda var.

Acer Predator Helios 300 performansı

Yapılan testlerde Helios 300 fiyatına göre oldukça iddialı sonuçlar alıyor. Dell Inspiron 15 7000 Gaming, Gigabyte Aero 15X ve Microcenter PowerSpec 1510 ile yapılan karşılaştırmalarda Acer Predator Helios 300’ün hiç de fena sonuçlar almadığını görüyoruz.

Ham işlemci performansını ölçen Maxon Cinebench R15 testinde yukarıda saydığımız modellerle Helios 300 karşılaştırılmış. Sonuçlarda Helios 300’ün Gigabyte Aero ile birlikte en üst sırayı paylaştığını görebiliyoruz.

Oyun bilgisayarları grafik açısından da iddialı olmak zorunda. Cihazların grafik performansını ölçen 3D Mark testinde Helios 300, GTX 1070 kullanan rakiplerine göre biraz geride kalsa da fiyatına oranla tatminkar bir performans sergiledi aşikar.

Peki oyunlarda durum nasıl?

Aşağıdaki test sonuçlarında da görüldüğü üzere Helios 300 Middle Mart: Sahadow of Mordor oyununda 1080p Ultra ayarlarda 102.4 FPS ortalaması veriyor.

Rise of the Tomb Raider 1080p’de Very High ayarlarda ise Helios 300 72.1 FPS ortalaması veriyor.

Predator Helios 300’ün içindeki GTX 1060 çözünürlükte ekran 60Hz’lik hızını aşan kare hızlarıyla öne çıkıyor. Bu oyun sonuçları, bir kez daha Nvidia’nın GPU’larının Max-Q sürümleriyle arasındaki farkı gösteriyor. Tam teşekküllü GTX 1060, Dell Inspiron’daki Max-Q varyantının önünde.

Helios 300 pil süresi açısından da bir oyun bilgisayarına göre gaye tatminkar sonuçlar vadediyor. Yapılan testlerde Helios 300 üzerinde 4K video izlenirken cihaz 7 saatte yakın bir pil ömrü sergilemiş. Bunu da iki şeye bağlayabiliriz: ilki Helios 300 G-Sync bir ekrana sahip değil, ikincisi ise oyun oynamıyorken Intel’in entegre grafik kartı enerji tasarrufu konusunda oldukça başarılı bir iş çıkartıyor.

Helios 300 satın alınır mı?

Genel olarak oyun laptop’larının bu kadar kompakt bir tasarımda bu fiyatlara satıldığına sık rastlamıyoruz. Dolayısıya fiyatı ve performansını muadili d,ğer cihazlarla karşılatıracak olursa Helios 300 oldukça cazip bir noktada duruyor. Her ne kadar üst düzey bir oyuncuya hitap etmese de Helios 300 orta sınıf oyuncuları son derece tatmin edecek özelliklere sahip. Fiyatı değerlendirmeye alındığında Acer Predator Helios 300 hakkında karatılı ekranı dışında olumsuz bir şey söylemek zor. Giriş ve orta seviye oyuncuların mutlaka gözden kaçırmaması gereken bir cihaz.