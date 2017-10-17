46 bin dolarlık PS4 paketi ile tanışın

Sony, bugün Amerika’da yarından itibaren ise Asya ve Avrupa’da satışa sunulacak olan Gran Turismo Sport isimli yarış oyunu için 46 bin dolar değerinde özel bir paket tanıttı.

Sony’nin Tayvan için duyurduğu pakette, bir PS4 Pro, PlayStation VR, Thrustmaster T-GT direksiyon, APIGA AP1 yarış koltuğu, Sony Bravia KD-65A1 4K HDR TV, Gran Turismo Sport, 12 aylık PS Plus üyeliği ve özel olarak modifiye edilmiş bir de 2018 Mazda MX-5 araba bulunuyor.

Sony’nin yalnızca 1 adet stok ile satışa sunduğu paketi Tayvanlı bir araba koleksiyoncusu satın aldı. Sony, bu kadar pahalı bir paketin kısa süre için satılmasının benzer paketleri diğer ülkeler için satışa sunup sunmayacağı pek yakında ortaya çıkacaktır.