2K Sports mikro ödemelerde geri adım attı

NBA 2K18’de yer alan mikro ödeme sistemi sebebiyle oyuncular tarafından tepki toplayan 2K Sports, bu politikasından vazgeçtiğini açıkladı.

Eylül ayında satışa sunulan ve mikro ödeme sistemi sebebiyle oyun severler tarafından eleştiriler alan NBA 2K18, 2K Sports’u 17 Ekim’de satışa sunacağı WWE 2K18’de aynı politikayı kullanmamasına yönlendirdi.

2K Sports tarafından yapılan açıklama, WWE serisinin sosyal medya ağları üzerinden belirtildi. 2K Sports, WWE 2K18’de herhangi bir oyun içi satın almayacağının altını çizdi. Bu gelişme oyun severler tarafından memnuniyetle karşılandı. 2K Sports, geçtiğimiz yıllarda mikro ödemeleri abartmaya başlamıştı. Basketbol severler tarafından beğeniyle oynanan NBA 2K serisinde son birkaç senede oyun içi satın almalar giderek bir zorunluluk haline getirilmişti. Bu sene çıkan oyunda ise oyuncuların sıklıkla oyun içi satın almalara başvurulması sebebiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

2K Games’in WWE 2K18 için aldığı bu kararı diğer oyunlara da yansıyacağı merakla bekleniyor.