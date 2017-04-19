2022 Asya Oyunları’nda e-sporculara madalya fırsatı

Dünya’nın en iyi oyuncuları yakında altın madalya kazanabilecek.

The Verge’ün haberine göre Asya Olimpik Konseyi, 2022’de düzenlenecek Asya Oyunları’nda e-spor kategorisini de madalyalı sporlar arasına dahil edilecek. E-spor, resmi olarak Eylül ayında düzenlenecek olan Asya Salon ve Savunma Sanatları Oyunları ve 2018 yılında Endonezya’da gerçekleşecek Asya Oyunları’nın ardından dahil edilecek.

Asya Olimpik Konseyi, turnuvaya dahili edilecek oyunların tam listesini vermese de oyuncuların FIFA 2017’nin yanında MOBA ve RTA oyunlarında mücadele edecek. Konseyin, Riot ve Blizzard gibi oyun geliştiricileriyle anlaşmaya varılabileceği düşünülürse League of Legends ve Starcraft II oyunları da turnuvaya dahil edilebilir.

Asya Oyunları, daha büyük bazı mevcut profesyonel oyun turnuvalarının ödül parasını sunmuyor olsa da, katılım, genel halkın gözünde, e-sporun geleneksel sporlara yaklaşabileceğini gösterir. Asya Oyunları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmaktadır ve etkinliğe katılan sporcu sayısında Olimpiyatların ardındaki dünyanın ikinci büyük spor etkinliği olarak biliniyor.

Konsey, etkinliği Çinli perakende devi Alibaba’nın e-spor kolu Alisports’un desteğiyle pazarlayacak. Alisports, geçen yıl Güney Kore’de düzenlenen Uluslararası eSpor Federasyonu’na 150 milyon dolarlık yatırımda bulundu. Eğer 2022 Asya Oyunları’nda işler iyi giderse, tüm dünyadan katılan profesyonel oyuncuların madalya podyumuna ellerinde klavye ile çıktığı görülebilir.