2018’de PlayStation 4’e sürprizler sürmeye devam edecek

Son yıllarda konsollara özel oyunlar yayınlayan Sony, bu stratejisini önümüzdeki sene de sürdürecek.

Sony, önümüzdeki sene ve ertesi için çalışmalarını sürdürdüğü oyunların büyük çoğunluğunu tanıtırken, XDev isimli bağımsız stüdyo ve dağıtımcının Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 2018 yılı içinde PlayStation 4 için sürpriz niteliğindeki bir oyunun piyasaya sürüleceğini açıkladı.

If you thought 2017 was good, wait til you see what we have in 2018 #Lovegames pic.twitter.com/XQgk6HitC5 — Sony XDev Europe (@SonyXDevEurope) 21 Aralık 2017

2017 yılı içinde Horizon: Nero Dawn, Uncharted: The Lost Legacy ve Gran Turismo: Sport gibi önemli oyunları oyun severlerle buluşturan Sony, 2018 yılının daha yoğun bir şekilde geçeceği biliniyor. God of War, Detroit: Become Human, Spider-Man gibi oyunların 2018’in ilk ayları içinde piyasaya sürecek olan Sony’nin oyun severlere yeni sürprizler hazırlamakta vakit kaybetmediği düşünülüyor.

XDev Europe’un bomba olarak nitelediği bu oyun ile ilgili olarak bizlere Sony tarafından yapılacak olan resmi açıklamayı beklemek düşüyor.