Yeni Nesil Pentium ve Celeron işlemciler duyuruldu

Intel, Gemini Lake mimarisi üzerine kurulan yeni nesil Pentium Silver ve Celeron işlemcilerini açıkladı.

Kullanıcılara performans anlamında sunduğu imkanlarla tanınan Intel, daha önce ayırmış olduğu Pentium işlemcilerinden Pentium Gold’u Kaby Lake mimarisi üzerine kurmuştu. Intel, Gemini Lake tabanlı Pentium Silver ve Celeron işlemcilerini daha bütçe dostu olmak üzere geliştirdi. Yeni Pentium Silver işlemcileri, dört yıl benzer bir kişisel bilgisayar kıyasla yüzde 58 daha performans sergilediği belirtiliyor.

Yeni işlemcilerin bağlantılarında oldukça önem verildiği göze çarpıyor. Ancak bu işlemcilerde hücresel bağlantı özelliği yer almıyor. Bununla birlikte 802.11b/g/n’e kıyasla 12 kat daha hızlı olan 802.11ac teknolojisiyle , gigabit Ethernet bağlantıdan bile daha hızlı bir internet bağlantısına ulaşılacak. Böylece kullanıcılar, dosya indirirken ve internetten video izlerken daha kısa süre bekleyecek.

Intel, bu işlemcilerin 2’si 1 arada, dönüştürülebilir, hepsi bir arada, mini PC ve masaüstü bilgisayarlar için 2018’in ilk çeyreğinde geleceğini açıkladı.