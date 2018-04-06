Yeni Mac Pro 2019’da piyasaya sürülecek

Apple’ın profesyonel kullanıcılara yönelik bilgisayarı olan Mac Pro, 2013 yılında piyasaya sürülmüştü. Firma içinden gelen bilgilere göre yenilenmiş Mac Pro, 2019 yılında piyasaya sürülecek.

Genelde Apple, ürünlerine yönelik bu tarz spekülasyonlara kapalı olsa da Mac donanımlarından sorumlu pazarlama yöneticisi Tom Boger özellike profesyonel kullanıcıların yenilenmiş Mac Pro’yu bu yıl içinde beklememeleri gerektiğini söylüyor. Yeni Mac Pro’nun bir 2019 ürünü olduğunu söyleyen Boger, bu konuda açık olmak istediklerini ve profesyonel kullanıcılarının planlarını buna göre yapmasını tavsiye ediyor.

Apple’da donanım mühendisi olarak çalışan John Ternus da yeni Mac Pro’yu bekleyen kullanıcıların cihazın tasarımı, yazılımı ve donanımı konusunda endişelerinin olmaması gerektiğini, Apple’daki profesyonellerin tüm bu konular üzerine yoğunlaştığını söylüyor.

Yeni Mac Pro’nun özellikle modüler bir yapıya sahip olup olmayacağı merak konusu. Apple çalışanları bunun hakkında herhangi bir detay vermiyor. Apple’ın yeni Mac Pro’yla birlikte profesyonel kullanıcılara yönelik yeni bir monitör tanıtacağı da söylentiler arasında.