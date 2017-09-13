Yeni Apple TV 4K desteğiyle geliyor

Apple dün gerçekleştirdiği etkinlikte yeni Apple TV’lerin tanıtımına da yer verdi.

Yeni Apple TV’deki en büyük değişiklik şüphesiz artık 4K destekliyor oluşu. Apple 4K ile kalmayıp daha parlak, daha gerçekçi renkler ve daha fazla detay sunan 4K HDR standartının da Apple TV tarafından destekleneceğini açıkladı.

Apple TV arayüzü 4K’ya özel olarak yeniden tasarlandı ve optimize edildi. Ayrıca Apple haberler, sporlar, canlı yayınlar gibi içerikler konusunda da yeniliklerin geleceğini müjdeli. Türkiye’den de Apple TV aracılığıyla puhuTV, BluTV, Netflix, TV+ ve MUBI gibi içerik yayıncılarına erişim sağlanabiliyor.

4K Apple TV’lerde iPad Pro’larda kullanılan A10X Fusion işlemcisi bulunuyor. Bu da yeni Apple TV’nin 4K içerikleri daha akıcı işlemesinin yanında performans isteyen oyunları da daha rahat çalıştırabileceği anlamına geliyor. Buna örnek olarak sunum sırasında da etkileyici grafiklere sahip Journey isimli oyun Apple TV üzerinden oynandı.

Eddy Cue büyük Hollywood stüdyolarının iTunes Store’a 4K içerik sağlayacaklarını söylerken hali hazırda HD filmlere sahip kullanıcıların içeriklerinin de otomatik olarak 4K’ya yükseltileceğinin müjdesini verdi. Böylelikle kullanıcılar 4K içerikler için ekstra bir ücret ödememiş olacak.

Apple TV 4K Türkiye’de 15 Eylül’de ön siparişe açılacak. Cihazın 32GB versiyonu 999TL, 64GB versiyonu ise 1099 TL olarak fiyatlandırılmış.