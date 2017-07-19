Yeni AMD işlemciler için sürpriz gelişme

Ryzen Threadripper işlemcileri yüksek performans ile kullanmak isteyenler için AMD sıvı soğutma seçeneği içeren paketler sunacak.

AMD’nin Ryzen Threadripper işlemcilerinin piyasaya hareketlilik getirmesi bekleniyor. İlk olarak satışa sunulacak iki işlemcide sıvı soğutma seçenekli paketler de yer alacak. Firmaya yakın olan bazı kaynaklardan edinilen bilgilere göre işlemcilerin sınırlarını zorlamak isteyen kullanıcılara için eklenen bu özelliğin tüketicinin ilgisini arttırması bekleniyor.

Hangi modellere sıvı soğutma özelliğinin geleceği belirsizliğini koruyor olsa da ilk olarak 12 çekirdekli Threadripper 1920X ve 16 çekirdekli Threadripper 1950X gibi yüksek hız sunabilecek işlemcilere gelmesi bekleniyor.

Intel’in 10 çekirdekli Core i9-7000X işlemcisine rakip olarak gelen 12 çekirdekli Threadripper 1920X, normalde 3.5 GHz hızında çalışıyor ve 4 GHz hızına ulaşabiliyor. Fiyat olarak da 799 dolar karşılığında satışa sunulacak. Threadripper serisinin en üst seviye işlemcisi olan Threadripper 1950X, 16 çekirdek ile 3.4 GHz hızında çalışıyor ve 4 GHz hızına çıkabiliyor. Fiyat olarak Intel Core i9-7900 ile aynı fiyat olan 999 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.