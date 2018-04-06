Western Digital Black 3D NVMe SSD’sini tanıttı

Western Digtal, 4K ve Ultra HD grafikleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde çalıştıran, oyun tutkunlarına ve üst düzey video yapımcılarına uygun bir SSD olan Black 3D NVMe’yi tanıttı.

Black 3D NVMe 250GB, 500GB ve 1TB boyutlarında geliyor, ancak en yüksek hızları görebileceğini model 1TB’lık model. En iyi iki iki model 1 TB veri için 3,400 MB / sn’ye kadar okuma imkanı sunarken çok parçalı uygulamalar için 2,800 MB / s yazma hızı ve 500.000 rastgele okuma sunuyor.

Western Digital’in yeni SSD’leri 250GB, 500GB ve 1TB depolama alanı sunan modeller olarak sırasıyla 120, 230 ve 450 dolar değerinde olacak. Nisan ayı sonlarına doğru seçkin Western Digital fiziksel ve çevrimiçi perakendeciler ve diğer distribütörler tarafından satışa sunulacak.