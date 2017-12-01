Snapdragon 845 hakkında yeni bilgiler edinildi

Qualcomm, pek çok yeni nesil akıllı telefonda bulunan Snapdragon 835 işlemcisinin ardından gelecek yeni işlemciyle beklentileri karşılayacak gibi görünüyor.

Samsung’un önümüzdeki sene tanıtması beklenen Galaxy S9 modelinde yer alması beklenen Snapdragon 845 işlemcisinin Qualcomm’un Hawaii’de gerçekleştireceği Snapdragon Technology Summit etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Bu etkinlik öncesinde edinilen bilgilere göre Snapdragon 845, TMSC tarafından 10 nm LPE olarak üretileceği öğrenildi. İşlemcinin temelinde Cortex A75’in bulunduğu üçüncü nesil özelleştirilmiş dört Kyro çekirdeğine ek olarak diğer dört çekirdeği de Cortex A53 ile toplam sekiz çekirdekli yapıyla gelecek.

Bununla birlikte işlemcide AR ve VR için grafiksel destek sunan Adreno 630 grafik birimi yer alacak. Kamera bakımından ciddi geliştirmelerle gelen Snapdragon 845’te ikişer ön ve arka kamera olmak üzere toplam dört kamerada 25 MP’lik kameralar desteklenecek. Ancak kameraların 60 FPS 4K video kaydı yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

Son olarak Snapdragon 845 ile indirme 1.2 Gbps hızına yükseltilecek.