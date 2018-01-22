SK Hynix yeni nesil GDDR6 ekran kartı RAM’lerini duyurdu

Yeni nesil bellekler, kullanıcılara yüksek performans sunarken uygulamalara da çeşitli konfigürasyonlar sağlayacak.

Dört farklı GDDR6 alternatifi sunan ekran kartı belleklerinin hepsi 8 GB olarak geliyor. Samsung’un duyurmuş olduğu 16GB GDDR6’lar kadar yüksek değerli olmasa da bütçe dostu ekran kart arayanlar için güzel bir seçenek olabilir. SK Hynix’in ikisinde 10-12 GB/sn destekli H56C8H24MJR-S0C, diğer ikisinde ise 12-14 GB/sn destekli H56C8H24MJR-S2C kalıplarıyla geliyor. Bu kalıplarda modellerine göre 1.25V ila 1.35V’luk güç girişleri barındırıyor.

Samsung’un yüksek kaliteli pazar hedeflediğini anlayan SK Hynix, yeni nesil ekran kartlarını pek yakında ekran kartlarına entegre edebilecek. Piyasanın en güncel RAM’leri olarak görünen GDDR6 almak isteyen kullanıcıların bütçe dostu bir model edinmek için SK Hynix’i gözden geçirebilir.